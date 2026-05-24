Một dấu hiệu cảnh báo ung thư rất dễ nhận ra nhưng nhiều người bỏ qua

VnExpress dẫn nguồn tin theo thống kê của National Health Service (NHS), ung thư hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Anh, cứ 2 người thì có 1 người được chẩn đoán mắc ung thư trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy, việc nhận biết những thay đổi bất thường của cơ thể từ sớm đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị và nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Vì sao ung thư có thể gây đổ mồ hôi ban đêm?

Các chuyên gia cho biết hiện chưa có câu trả lời tuyệt đối về cơ chế khiến ung thư gây ra tình trạng đổ mồ hôi ban đêm. Tuy nhiên, nhiều giả thuyết cho rằng đây là phản ứng của cơ thể trong quá trình chống lại tế bào ung thư.

Khi hệ miễn dịch hoạt động mạnh để chống chọi với bệnh tật, thân nhiệt cơ thể có thể thay đổi bất thường, dẫn đến sốt âm ỉ và đổ mồ hôi nhiều khi ngủ. Ngoài ra, một số loại ung thư còn làm rối loạn hormone hoặc ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa, khiến trung tâm điều nhiệt trong cơ thể bị tác động.

Tình trạng này thường được ghi nhận ở một số bệnh như Lymphoma, bệnh bạch cầu, ung thư gan hoặc các loại ung thư liên quan đến nội tiết. Đặc biệt, với ung thư hạch, đổ mồ hôi đêm được xem là một trong những dấu hiệu khá điển hình.

Không ít người mô tả rằng họ tỉnh giấc giữa đêm trong tình trạng quần áo ướt đẫm dù nhiệt độ phòng không quá nóng. Đây là kiểu đổ mồ hôi cần đặc biệt lưu tâm nếu kéo dài liên tục.

Không phải cứ đổ mồ hôi đêm là ung thư

Dù vậy, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng không phải ai đổ mồ hôi ban đêm cũng mắc ung thư. Trong thực tế, có rất nhiều nguyên nhân lành tính gây ra hiện tượng này.

Ví dụ, việc ngủ trong phòng quá nóng, mặc quần áo dày, uống rượu bia trước giờ ngủ hoặc tập thể dục sát giờ nghỉ ngơi đều có thể khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn bình thường. Ngoài ra, căng thẳng kéo dài, rối loạn nội tiết, tiền mãn kinh hoặc một số bệnh nhiễm trùng cũng là nguyên nhân phổ biến.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều người thường chủ quan khi triệu chứng kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng. Theo các chuyên gia từ Cancer Research UK, nếu tình trạng đổ mồ hôi đêm xuất hiện đột ngột, tái diễn thường xuyên và đi kèm các dấu hiệu bất thường khác thì người bệnh nên đi kiểm tra sớm.

Những dấu hiệu đi kèm không nên xem nhẹ

Trên thực tế, ung thư giai đoạn đầu thường không biểu hiện quá rõ ràng. Ngoài tình trạng đổ mồ hôi ban đêm, cơ thể còn có thể phát ra nhiều tín hiệu cảnh báo khác như mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn hoặc sốt âm ỉ.

Một số người còn xuất hiện tình trạng nổi hạch, da xanh xao, ho kéo dài hoặc đau dai dẳng ở một vị trí nào đó trên cơ thể mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng. Những dấu hiệu này đôi khi rất dễ bị nhầm với stress hoặc các bệnh lý thông thường nên nhiều người thường bỏ qua.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần chú ý hơn tới những thay đổi dù nhỏ của cơ thể thay vì chỉ chờ tới khi bệnh biểu hiện nặng mới đi khám.

Khi nào cần đi khám?

Nếu tình trạng đổ mồ hôi đêm kéo dài liên tục trong nhiều tuần, xảy ra ngay cả khi thời tiết mát mẻ hoặc khiến quần áo, ga giường ướt đẫm thì bạn không nên chủ quan.

Đặc biệt, khi triệu chứng này đi kèm sụt cân, mệt mỏi kéo dài hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày thì việc kiểm tra y tế là rất cần thiết.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng ung thư nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm thường có khả năng điều trị hiệu quả hơn rất nhiều. Vì thế, thay vì tự suy đoán hoặc trì hoãn, việc lắng nghe cơ thể và đi khám đúng thời điểm chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.