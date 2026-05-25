Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

Nước ép dưa hấu và chanh

Dưa hấu và chanh là sự kết hợp hoàn hảo để tạo nên một ly nước ép giải nhiệt cực mạnh. Với hơn 90% là nước cùng hàm lượng citrulline dồi dào, loại thức uống này hỗ trợ đào thải axit uric và làm sạch thận.

Ly nước này không chỉ giúp bù điện giải nhanh chóng mà còn mang lại cảm giác tỉnh táo, đánh tan cơn khát mùa hè.

Công thức: 300g dưa hấu (bỏ vỏ, giữ lại phần cùi trắng), 1/2 quả chanh lấy nước cốt, một vài lá bạc hà.

Cách làm: Ép dưa hấu lấy nước, sau đó hòa nước cốt chanh vào, thêm đá và lá bạc hà để tăng hương vị.

Nước ép rau má mix

Rau má là nguyên liệu "kinh điển" trong danh sách các thực phẩm tiêu độc, thanh nhiệt. Với tính hàn đặc trưng, rau má giúp thanh lọc máu và làm mát gan rất tốt.

Khi kết hợp cùng đậu xanh hoặc nước dừa, món thức uống này trở nên thơm ngon, dễ uống hơn, đặc biệt hiệu quả trong việc trị rôm sảy và mụn nội tiết cho các thành viên trong gia đình.

Công thức: 200g rau má tươi, 100ml nước dừa tươi (hoặc 50g đậu xanh đã hấp chín xay nhuyễn).

Cách làm: Xay rau má với một ít nước lọc, lọc lấy nước cốt. Pha nước cốt rau má với nước dừa hoặc hỗn hợp đậu xanh để có món nước ép bùi béo, thơm ngon.

Nước ép dứa và dưa chuột

Sự kết hợp giữa dứa và dưa chuột tạo nên một loại nước ép vừa giúp cơ thể nhẹ nhàng, vừa làm đẹp da. Enzyme bromelain trong dứa hỗ trợ tiêu hóa tốt, trong khi dưa chuột cung cấp độ ẩm tối ưu.

Duy trì uống loại nước này giúp cơ thể thanh lọc đường ruột, ngăn ngừa tình trạng tích tụ độc tố do chế độ ăn uống hằng ngày.

Công thức: 1/2 quả dứa chín, 2 quả dưa chuột lớn.

Cách làm: Cho dứa và dưa chuột vào máy ép chậm. Vị chua ngọt tự nhiên của dứa sẽ làm át đi vị nhạt của dưa chuột, tạo nên ly nước vô cùng dễ uống.

Nước ép cần tây và táo

Nếu bạn đang tìm một loại thức uống có khả năng thải độc mạnh, cần tây và táo chính là lựa chọn số 1. Cần tây giúp trung hòa axit và hỗ trợ gan loại bỏ kim loại nặng, còn táo tạo vị ngọt thanh dễ uống.

Ly nước ép này không chỉ giúp cơ thể "hạ hỏa" mà còn hỗ trợ giảm mỡ máu, giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng và khỏe mạnh.

Công thức: 3 bẹ cần tây lớn, 1 quả táo xanh (hoặc táo đỏ), 1 lát gừng nhỏ.

Cách làm: Ép xen kẽ cần tây và táo, thêm lát gừng để trung hòa tính hàn. Đây là thức uống lý tưởng để thưởng thức vào buổi sáng.

Nước ép cà rốt và cam

Nước ép từ cà rốt và cam không chỉ có màu sắc hấp dẫn mà còn là nguồn cung cấp vitamin C và beta-carotene tuyệt vời. Công thức này giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tác nhân gây hại và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Sử dụng loại nước ép này thường xuyên giúp cả gia đình tràn đầy năng lượng và duy trì làn da sáng khỏe dưới ánh nắng hè.

Công thức: 2 quả cà rốt, 1 quả cam sành (hoặc cam vàng).

Cách làm: Ép cà rốt lấy nước, cam vắt lấy nước cốt rồi hòa chung với nhau. Ly nước có màu sắc bắt mắt, rất được trẻ em yêu thích.