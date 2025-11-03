6 loại cây trồng trong nhà giúp thanh lọc không khí, ngừa nấm mốc độc hại

Nấm mốc có thể gây ra các bệnh về hô hấp, dị ứng, hen suyễn, thậm chí nhiễm trùng nặng nếu tiếp xúc lâu dài. Cách duy nhất để loại bỏ nấm mốc là xử lý tận gốc nguyên nhân gây ẩm, như tường thấm nước, thông gió kém hoặc rò rỉ nước.

Theo Pudmed Central, một số loại cây có khả năng hút ẩm trong không khí, giảm tình trạng ngưng tụ nước trên tường, trần hay cửa sổ - nơi nấm mốc thường phát triển. Ngoài ra, cây còn hấp thụ CO2 và nhả oxy, giúp không khí trong lành và tinh thần của bạn thoải mái hơn.

Dưới đây là 6 loại cây được khuyên nên trồng trong mùa lạnh để bảo vệ sức khỏe và làm đẹp không gian sống:

1. Cây lan ý

Lan ý có lá xanh bóng và hoa trắng thanh nhã. Lá của cây có khả năng hấp thụ hơi ẩm, điều hòa độ ẩm trong phòng và ngăn ngừa nấm mốc. Ngoài ra, cây còn lọc được nhiều chất độc hại như benzen, formaldehyde, giảm nhẹ các triệu chứng dị ứng. Lan ý độc với chó mèo, nên đặt ở nơi cao. Cây thích ánh sáng gián tiếp và chỉ cần tưới 1-2 tuần một lần.

Cây lưỡi hổ dễ trồng, không cần chăm sóc nhiều. Ảnh: Ban Mai

2. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ có lá mọc thẳng, cứng cáp, dễ chăm sóc và sống tốt cả trong điều kiện thiếu sáng. Cây hấp thụ hơi ẩm qua lá, hạn chế nấm mốc, đồng thời lọc không khí và nhả oxy ngay cả vào ban đêm. Bạn chỉ cần tưới 2-3 tuần một lần vào mùa hè và ít hơn vào mùa đông. Cây thích hợp đặt ở phòng khách, nơi khô thoáng.

3. Cây thường xuân

Thường xuân là loại cây leo dễ trồng, có khả năng hấp thụ nấm mốc và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Cây rất phù hợp với người bị hen nhẹ hoặc nhạy cảm với bụi, nhưng cần cẩn thận vì nhựa cây có thể gây kích ứng da và cây cũng độc với thú cưng. Nên đặt cây ở nơi mát, có ánh sáng vừa phải, tránh nắng gắt.

4. Cây dương xỉ

Dương xỉ có tán lá xòe rộng, giúp giữ ẩm và lọc sạch các chất ô nhiễm trong không khí. Cây phát triển tốt ở nơi có độ ẩm cao và ánh sáng gián tiếp, rất thích hợp cho phòng tắm, bếp hoặc phòng khách. Chỉ cần tưới khi đất bắt đầu khô, cây sẽ luôn xanh tốt.

5. Cây nhện

Cây nhện có hình dáng lạ mắt, dễ trồng và nổi tiếng nhờ khả năng hấp thụ hơi ẩm, giúp giảm nấm mốc trong nhà. Cây cũng có thể loại bỏ CO2, benzen và khói thuốc, rất hữu ích cho không gian kín. Nên đặt ở phòng bếp hoặc phòng tắm, tưới nước nhẹ mỗi tuần.

6. Cây cau vàng

Cây cau vàng có thân mảnh, lá xòe mềm mại, vừa có tác dụng trang trí vừa giúp cân bằng độ ẩm và thanh lọc không khí. Cây giúp giảm khô da, kích ứng đường hô hấp và mang lại cảm giác dễ chịu. Thích hợp đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, đất ẩm nhẹ và ấm áp quanh năm.