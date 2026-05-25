Mẹ đảm bày cách làm trà vải thanh mát, để cả năm vẫn giòn sần sật

Mùa hè đến, vải thiều lại trở thành thứ quả được nhiều gia đình yêu thích nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và hương thơm đặc trưng. Không chỉ ăn tươi, vải còn được biến tấu thành nhiều món giải nhiệt hấp dẫn như chè, kem, siro hay trà trái cây. Những ngày nắng nóng, một ly trà vải mát lạnh vừa giúp giải khát vừa mang lại cảm giác dễ chịu, trở thành thức uống được nhiều người tìm làm tại nhà.

Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng vải nhanh mềm, mất độ giòn hoặc nước ngâm bị lên men sau một thời gian bảo quản.

Có nhiều kinh nghiệm làm trà vải và các loại trà trái cây, chị Hồ Thị Liêu, ở Đà Nẵng, cho biết để vải giữ được độ giòn, thơm và không bị lên men khi bảo quản, điều quan trọng nhất là làm kỹ ở từng công đoạn, từ khâu chọn vải tươi đến vệ sinh hũ đựng, dụng cụ. "Trà vải làm theo cách này để cả năm mà vải vẫn giòn sần sật, nước vải thơm lắm. Để càng lâu lại càng ngon", chị nói.

Dưới đây, chị Liêu chia sẻ cách làm trà vải mùa hè thành công.

Nguyên liệu

- 8 kg vải tươi

- 3,2 kg đường (đường nâu hoặc đường phèn sẽ tốt hơn)

- 4 lít nước lọc

Cần chú ý lựa chọn vải phải đảm bảo độ tươi mới.

Cách làm vải ngâm pha trà

Bước 1: Sơ chế vải

Vải rửa sạch, chần nhanh trong nước sôi khoảng một phút rồi vớt ngay ra thau nước đá lạnh.

Bước 2: Bóc vỏ, bỏ hạt

Bóc đến đâu cho quả vào thau nước đá đến đó để giữ độ giòn. Sau khi bóc xong, rửa lại lần nữa bằng nước đá lạnh rồi để thật ráo nước.

Sau khi trụng quả vải cần thả ngay vào thau nước đá.

Bước 3: Nấu nước đường

Cho đường và nước vào nồi, đun sôi kỹ đến khi nước hơi sánh nhẹ thì tắt bếp, để nguội hoàn toàn.

Bước 4: Ngâm vải

Xếp vải vào hũ sạch đã tráng nước sôi và để khô ráo. Đổ nước đường vào ngập mặt vải, đậy kín nắp rồi bảo quản ngay trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách pha trà vải

Trà được tráng nhanh qua nước sôi rồi ủ khoảng 5 phút. Sau đó lọc bỏ bã trà, thêm đá viên và cho vải ngâm cùng nước vải vào ly. Nếu không thích trà lài pha sẵn có hương liệu, có thể dùng vài bông nhài tươi để tạo mùi thơm tự nhiên. Thêm chút nước cốt tắc sẽ giúp ly trà vải có vị thanh mát, rất hợp để giải nhiệt mùa hè.

Thành phẩm có vị ngọt thơm, tự nhiên, cùi vải giòn ngon.