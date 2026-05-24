Người dân quanh nơi chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam nói 'nhẹ nhõm' sau khi cơ sở đóng cửa

Sau khi Công an Hà Nội bắt giữ ông Nguyễn Tiến Nam (SN 1958, trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội) - chủ cơ sở chữa bệnh bằng nước ở thôn Đìa, cùng 7 người liên quan để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ sở của ông này đã đóng cửa.

Đối tượng Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, bà H. - người dân sống cạnh cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam cho biết, cơ sở này hoạt động khiến khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, ô nhiễm và mất trật tự.

Theo bà H, cơ sở thường xuyên tập trung đông bệnh nhân từ nhiều nơi đổ về, xe ô tô ra vào liên tục trong con ngõ nhỏ khiến khu vực thường xuyên ùn tắc, người dân và học sinh đi lại khó khăn. "Ngày nào cũng xảy ra cảnh cãi nhau vì xe cộ. Đường nhỏ nhưng bệnh nhân ngồi kín hai bên, xe máy, ô tô đỗ chắn lối đi", bà nói.

Người dân trong xóm trước cổng cơ sở chữa bệnh bằng nước sau khi ông Nguyễn Tiến Nam bị bắt.

Người dân địa phương cũng bức xúc vì tình trạng đốt rác thải diễn ra thường xuyên. Bà H. phản ánh, nhiều loại rác sinh hoạt và rác thải từ bệnh nhân như túi nilon, hộp xốp, giấy vệ sinh… bị đốt ngay trong khu dân cư, khói và mùi hôi lan khắp xóm.

"Một ngày họ đốt vài lần, mùi rất khó chịu. Có lần người dân góp ý còn bị ném gạch, chửi bới nên ai cũng sợ, không dám lên tiếng", bà H. cho biết.

Ngoài ra, việc tập trung đông bệnh nhân mắc các bệnh nặng trong khu dân cư khiến nhiều hộ dân lo ngại về vấn đề vệ sinh và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. "Nhiều gia đình phải đóng kín cửa cả ngày, đi qua khu vực này cũng phải đeo khẩu trang", bà nói.

Theo người dân, dù bức xúc kéo dài nhưng nhiều hộ không dám làm đơn phản ánh vì lo bị gây khó dễ. "Chúng tôi chỉ biết mong cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm", bà H. chia sẻ.

Sau khi lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ ông Nguyễn Tiến Nam và cơ sở này đóng cửa, bà H. cho biết người dân địa phương đều bày tỏ sự phấn khởi. "Ai cũng mừng. Không chỉ người sống quanh đây mà cả các xóm khác cũng nói vui vì cơ sở này cuối cùng đã được xử lý", bà nói.

Hình ảnh vắng lặng bên trong cơ sở chữa bệnh bằng nước sau khi ông Nguyễn Tiến Nam bị bắt.

Cùng chung tâm trạng, ông Nguyễn Chính Đường - người dân sống cạnh cơ sở của ông Nguyễn Tiến Nam cho biết, nơi này đã hoạt động nhiều năm nay. Ban đầu chỉ bán máy lọc nước và cho người dân uống nước ion kiềm, sau đó tập trung đông người đến điều trị.

Theo ông Đường, thời gian trước, bệnh nhân từ nhiều tỉnh, thành đổ về ngày càng đông, thậm chí có người từ miền Nam bay ra để chữa bệnh. "Ở đây ngày nào cũng đông người ra vào. Người dân xung quanh rất lo vì đủ loại bệnh nhân tập trung về nhưng không biết phản ánh với ai", ông nói.

Ông Đường cho rằng hoạt động của cơ sở này ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trong khu vực. Ngoài tình trạng mất trật tự, ô nhiễm, khu vực này còn nhiều lần xảy ra mâu thuẫn giữa người dân với những người liên quan đến cơ sở.

Ông Nguyễn Chính Đường chia sẻ với phóng viên.

Theo phản ánh của ông Đường, sau khi ông có ý kiến về một số vấn đề liên quan, gia bị ném chất bẩn quanh nhà. "Người dân ở đây rất bức xúc nhưng cũng e ngại va chạm", ông cho biết.

Người đàn ông này cũng cho hay, việc đông bệnh nhân mắc bệnh nặng tập trung trong khu dân cư khiến nhiều hộ dân bất an.

Khi được hỏi cảm xúc sau khi lực lượng công an vào cuộc xử lý cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam, ông Đường cho biết người dân địa phương rất phấn khởi. "Nếu vụ việc được xử lý dứt điểm, người dân ở đây ai cũng mừng và thấy nhẹ nhõm", ông chia sẻ.