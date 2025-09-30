21 loại cây tốt nhất thế giới, chuyên gia khuyên bạn nên ăn thường xuyên

1. Quả bơ

Bơ rất giàu ka li có thể giúp giảm tác động của natri, rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Bơ còn chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa giúp cải thiện hệ miễn dịch.

2. Quả việt quất

Quả việt quất rất tốt cho sức khỏe. Loại quả này cung cấp chất xơ có lợi, cùng với các chất dinh dưỡng thiết yếu như mangan, vitamin C và vitamin K, cũng như anthocyanin - một loại dưỡng chất quý thực vật.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Food & Function cho thấy, ăn 1 cốc việt quất tươi mỗi ngày có thể cải thiện chức năng nội mô. Điều này giúp mạch máu hoạt động trơn tru và điều này rất cần thiết đối với sức khỏe tim mạch.

3. Táo

Táo chứa nhiều chất xơ và polyphenol, có thể giúp giảm cholesterol xấu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Táo cũng chứa omega-3 (DHA và EPA) và choline, có lợi cho sức khỏe não bộ.

4. Quả mâm xôi

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Brenna Guan cho rằng, mâm xôi là loại quả tốt nhất cho sức khỏe làn da và nội tiết tố. Do chứa nhiều vitamin C, loại quả mọng này có thể hỗ trợ sản xuất collagen và bảo vệ da khỏi lão hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa stress oxy hóa và tổn thương.

Axit ellagic là polyphenol chính trong quả mâm xôi, giúp làm giảm tác động tiêu cực của estrogen độc hại, có liên quan đến các bệnh ung thư liên quan đến estrogen.

5. Chuối

Chuối chứa nhiều loại đường tự nhiên như glucose, fructose và sucrose, rất có lợi cho người thường xuyên vận động. Bởi vậy, loại quả này rất phù hợp với trẻ em và vận động viên. Nó cũng giàu carbohydrate, giúp cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng.

Lượng kali dồi dào trong chuối cũng tốt cho sức khỏe tim mạch và kiềm hóa. Nó trở thành món ăn vặt hoàn hảo.

6. Chanh

Chanh là một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch. Hãy bắt đầu ngày mới với cốc nước chanh dồi dào vitamin C mà không lo ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Chanh giúp giảm viêm và mang lại nhiều lợi ích, bao gồm kích thích tiêu hóa. Pha nước chanh với nước ấm và gừng để giúp ngăn ngừa các bệnh theo mùa. Hãy tận dụng cả vỏ chanh để nhận tối đa lợi ích của loại quả này.

7. Dưa hấu

Vừa ngon vừa bổ dưỡng, dưa hấu là được coi là thức uống điện giải tự nhiên. Dưa hấu chứa rất nhiều vitamin, carotenoid và lycopene, rất tốt cho mắt, tim mạch, sức khỏe nam giới, và phòng ngừa ung thư.

8. Chà là

Chà là giàu chất xơ, có thể giúp bạn no lâu hơn, khiến chúng trở thành một món ăn nhẹ tuyệt vời. Đồng thời, nó cũng rất giàu kali, canxi, magie, selen và nhiều khoáng chất khác.

9. Dâu tây

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất khác, thậm chí còn có thể giúp điều hòa lượng đường trong máu. Dâu tây chứa nhiều nước và ít carbohydrate, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào mà lại rất ít calo.

10. Cherry

Cherry là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, hợp chất chống viêm, là nguồn cung cấp chất xơ, kali, vitamin C dồi dào, đồng thời còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác.

11. Dứa

Dứa giàu vitamin C, mangan, vitamin B6, đồng, thiamin, folate và kali. Mặc dù chứa nhiều đường tự nhiên, nhưng dứa là một lựa chọn tuyệt vời cho những người hảo ngọt thay vì ăn các món tráng miệng chế biến sẵn.

12. Quả mâm xôi đen

Giống như các loại quả mọng có màu xanh và đỏ, quả mâm xôi đen cũng là loại trái cây siêu tốt cho sức khỏe mà bạn nên ăn thường xuyên. Chúng chứa hàm lượng chất chống oxy hóa anthocyanin cao, rất giàu vitamin C, vitamin K, mangan và chất xơ.

13. Lựu

Quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa và có tác dụng chống viêm. Lựu cũng có thể cải thiện mức cholesterol, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

14. Kiwi

Kiwi giàu vitamin C, vitamin K và vitamin E, tốt cho chức năng miễn dịch và tổng hợp collagen.

15. Nho

Nho giàu chất chống oxy hóa và chứa resveratrol, một chất có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, có thể góp phần vào sức khỏe tim mạch.

16. Xoài

Không chỉ giàu vitamin C, vitamin A, E và chất xơ, xoài giúp thúc đẩy tiêu hóa và rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, thị lực và sức khỏe da. Các vitamin trong xoài giúp giảm nếp nhăn và vết thâm, đồng thời thúc đẩy sản xuất collagen để bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.

17. Ổi

Loại trái cây này là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ tổng hợp collagen và giàu chất xơ.

18. Đu đủ

Đu đủ chứa chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và cholesterol cao. Đu đủ cũng hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa huyết áp và nhiều lợi ích khác.

19. Cam

Những loại trái cây họ cam quýt chứa lượng vitamin C vượt trội, đồng thời giàu protein, canxi, kali và vitamin A.

20. Bưởi

Bưởi chứa hàm lượng nước cao, rất tốt cho việc cung cấp nước suốt cả ngày. Thêm vào đó, các thành phần dinh dưỡng như chất xơ, vitamin C và vitamin A, tất cả hòa quyện lại với nhau khiến loại trái cây này thành một trong những lựa chọn lành mạnh nhất cho sức khỏe.

21. Quả đào

Đào là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa nhất. Điều này có nghĩa là chúng cũng giúp giảm viêm và stress oxy hóa trong cơ thể. Đào cũng giàu chất xơ và nước, vì vậy chúng rất lý tưởng để hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng mất nước.