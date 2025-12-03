8 loại cây cảnh thanh lọc không khí trong nhà hiệu quả

Không gian trong nhà thường chứa các chất ô nhiễm phát ra từ nội thất, sơn, hóa chất vệ sinh và vật liệu tổng hợp. Những chất này, chủ yếu là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe theo thời gian. May mắn là một số cây trong nhà có khả năng hấp thụ khí độc hại tự nhiên và giúp cải thiện chất lượng không khí.

8 loại cây trồng trong nhà dưới đây có thể lọc không khí hiệu quả:

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ được các nhà nghiên cứu xác nhận là một trong những cây lọc không khí hiệu quả nhất. Nó giúp loại bỏ các chất độc như formaldehyde, benzene, xylene và toluene.

Loại cây này rất dễ chăm sóc, sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và ít cần nước. Ngoài ra, nó còn phát thải oxy vào ban đêm, nên đặc biệt phù hợp để đặt trong phòng ngủ. Với những người mới trồng hoặc muốn cây dễ chăm sóc, lưỡi hổ là lựa chọn lý tưởng.

Lan ý

Lan ý nổi tiếng với khả năng hấp thụ các khí độc hại như ammonia, benzene, formaldehyde và trichloroethylene.

Nổi bật với phần lá bóng mượt và hoa trắng thanh lịch, lan ý vừa giúp tạo điểm nhấn trang trí, vừa cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Cây phát triển tốt trong môi trường ánh sáng yếu và độ ẩm cao, đồng thời dễ chăm sóc, khiến nó trở thành một trong những cây lọc không khí trong nhà phổ biến nhất.

Lan chi (cây chân nhện)

Theo nghiên cứu của NASA, trong 24 giờ nó có thể làm sạch 85% lượng formaldehyde trong phòng ngủ. Đây là hợp chất có nhiều trong gỗ công nghiệp. Ngoài ra nó có thể hấp thu được 95% khí CO, xylene.

Chúng sinh trưởng nhanh, chịu được nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau và ít cần chăm sóc. Lá dài rủ xuống và các cây con nhỏ mang lại sự sinh động cho không gian nội thất. Nhờ khả năng lọc không khí hiệu quả, cây lan chi thường được khuyên trồng trong bếp, văn phòng và phòng khách.

Nha đam

Nha đam nổi tiếng với công dụng làm thuốc, đồng thời cũng là cây lọc hiệu quả các chất như formaldehyde và benzene, thường phát ra từ sơn và hóa chất vệ sinh. Cây ưa nắng và ít cần nước, rất thích hợp đặt ở những nơi có ánh sáng mạnh trong nhà. Ngoài khả năng lọc không khí, nha đam còn cung cấp gel tự nhiên chữa lành cho da.

Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm trong nhà như formaldehyde và xylene. Những chiếc lá mềm mại, tươi tốt của chúng tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ đồng thời giúp tăng độ ẩm trong nhà. Cây ưa ánh sáng gián tiếp và môi trường ẩm cao, phù hợp để trồng trong phòng tắm hoặc bếp. Khả năng lọc không khí tự nhiên của chúng giúp tạo môi trường sống lành mạnh hơn.

Cây thường xuân

Cây thường xuân có khả năng giảm các độc tố như benzen, formaldehyde, xylen và thậm chí cả bào tử nấm mốc trong không khí. Cây hoạt động khá tốt trong môi trường ẩm ướt hoặc ngột ngạt. Thường xuân có thể được trồng trong giỏ treo hoặc để leo trên tường. Nhờ khả năng làm sạch không khí hiệu quả, thường xuân là lựa chọn lý tưởng cho những ngôi nhà gặp vấn đề về độ ẩm hoặc mốc.

Cây cau cảnh

Cây cau cảnh có khả năng hấp thụ các khí độc như toluene, xylene và formaldehyde. Bên cạnh việc lọc không khí, nó còn giúp tăng độ ẩm trong nhà, hỗ trợ hô hấp và giữ ẩm cho da. Những tán lá xanh mượt, sang trọng của nó mang đến cảm giác nhiệt đới, độc đáo cho không gian. Cây phát triển tốt dưới ánh sáng mạnh nhưng gián tiếp và như "một máy lọc không khí" tự nhiên.

Cây cao su

Cây cao su là loại cây bụi trong nhà, chi phí chăm sóc thấp, có lá rộng giúp hấp thụ các chất ô nhiễm như formaldehyde và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) khác. Cây còn tăng độ ẩm trong nhà, làm không khí trong lành hơn. Với phần tán lá bóng đẹp, cao su vừa là cây trang trí, vừa thanh lọc không khí rất hiệu quả.