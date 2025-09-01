Loại cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam chứa phân tử chống ung thư

Viết trên tạp chí khoa học Angewandte Chemie, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS William Chain từ Đại học Delaware (Mỹ) chỉ ra rằng phân tử (–)-psiguadial A có trong cây ổi có thể đem lại phương pháp đột phá để chống lại ung thư gan.

Phân tử có nguồn gốc từ cây ổi vừa được tổng hợp thành công, hứa hẹn giúp bào chế thuốc trị ung thư gan số lượng lớn - Minh họa AI: Thu Anh

Phân tử này phổ biến nhất trong lá ổi, được mô tả là có khả năng chống lại sự tăng sinh tế bào, tức có thể ngăn chặn sự phát triển của các khối u trong bệnh ung thư.

Song song đó, thông qua một kỹ thuật được gọi là tổng hợp sản phẩm tự nhiên, nhóm nghiên cứu cũng đã thành công trong việc thiết lập một quy trình phòng thí nghiệm giúp tổng hợp toàn phần phân tử này.

Theo SciTech Daily, các phân tử này đã được chứng minh là có khả năng chống lại các bệnh ung thư gan ác tính.

Bước đột phá này mang đến cho các nhà khoa học một phương pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí để tạo ra số lượng lớn các hợp chất tự nhiên này, giúp có thể sản xuất đủ thuốc trị ung thư để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi ung thư gan là loại ung thư phổ biến hàng thứ 6 thế giới và là loại rất nguy hiểm, gây tử vong hàng thứ 3 thế giới, theo số liệu gần đây nhất từ Tổ chức Y tế thế giới.

Theo các tác giả, phương pháp tổng hợp mà họ đã thực hiện đối với phân tử từ cây ổi cũng có thể được áp dụng rộng rãi đối với những sản phẩm tự nhiên khác.

Theo PGS Chain, phần lớn các loại thuốc được phê duyệt lâm sàng đều được làm từ sản phẩm tự nhiên hoặc dựa trên một sản phẩm tự nhiên.

"Nhưng hiện không có đủ tài nguyên thiên nhiên để tạo ra đủ biện pháp điều trị. Giờ đây, các nhà hóa học có thể lấy bản thảo của chúng tôi và về cơ bản làm theo "công thức" của chúng tôi, rồi tự mình bào chế" - PGS Chain cho biết.