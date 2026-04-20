4 cách đơn giản khắc phục rối loạn cương dương tại nhà

Nguyên nhân gây rối loạn cương dương rất đa dạng, có thể do các bệnh lý ảnh hưởng đến mạch máu (đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao), một số rối loạn về thần kinh hoặc mất cân bằng nội tiết.

Rối loạn cương dương cũng liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh (hút thuốc, rượu bia, béo phì) vì đây là yếu tố thúc đẩy nhóm nguyên nhân này.

Một số vấn đề về tâm lý như stress, lo âu, trầm cảm, căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng hoặc những ám thị khi quan hệ tình dục đều có thể ức chế khả năng cương cứng của dương vật.

Nam giới khi có những biểu hiện bất thường, khó cương hoặc khó giữ sự cương cứng lâu khi quan hệ tình dục cần đi khám để tìm nguyên nhân và sớm có biện pháp điều trị phù hợp. Song song với dùng thuốc và một số liệu pháp do bác sĩ giới thiệu, nam giới nên chủ động điều chỉnh lối sống tại nhà để giảm thiểu hoặc thậm chí đảo ngược những triệu chứng của rối loạn cương dương.

1. Thay đổi lối sống mang lại hiệu quả lâu dài

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục Hoa Kỳ cho thấy, nam giới có thể đẩy lùi chứng rối loạn cương dương bằng những thay đổi lối sống lành mạnh và mang lại hiệu quả lâu dài nhất.

Cai thuốc lá: Nicotine làm co mạch và tổn thương lớp lót mạch máu, cản trở dòng máu đến dương vật. Bỏ thuốc lá là cách trực tiếp nhất để cải thiện sức khỏe mạch máu và khả năng cương.

Hạn chế tối đa rượu bia: Một chút rượu có thể giúp thư giãn, nhưng uống nhiều và thường xuyên sẽ ức chế hệ thần kinh trung ương, làm giảm ham muốn và khả năng cương cứng.

Kiểm soát cân nặng: Béo phì thường đi kèm với mỡ máu cao, đái tháo đường và tăng huyết áp - bộ ba "sát thủ" đối với chức năng cương dương. Nam giới cần giảm cân về mức hợp lý và giữ cân nặng sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình.

2. Tuân thủ chế độ dinh dưỡng tốt cho mạch máu

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch và lưu thông máu. Nam giới cần thực hiện chế độ ăn ưu tiên thực phẩm tốt cho tim mạch, những gì tốt cho tim cũng sẽ tốt cho "cậu nhỏ". Một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá béo (giàu omega-3) và các loại hạt rất tốt cho hệ tuần hoàn. Cần hạn chế chất béo bão hòa và đường, giảm ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, thức ăn nhanh và đồ ngọt để kiểm soát mỡ máu và đường huyết, bảo vệ thành mạch máu không bị tổn thương.

3. Vận động thể chất đều đặn giúp đẩy lùi rối loạn cương dương

Tập thể dục là liều thuốc tự nhiên tuyệt vời cho rối loạn cương dương. Các bài tập cardio như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội giúp tim khỏe mạnh, tăng cường bơm máu đến toàn cơ thể, bao gồm cả vùng chậu và dương vật. Vận động giúp cơ thể giải phóng endorphin cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng. Tập luyện sức mạnh (như tập tạ vừa sức) còn giúp kích thích cơ thể sản sinh testosterone tự nhiên.

Nam giới nên chọn các môn thể thao phù hợp, tránh các bài tập gây áp lực quá lớn và liên tục lên vùng tầng sinh môn (ví dụ như đạp xe đường dài với yên xe cứng) vì có thể ảnh hưởng đến mạch máu và thần kinh vùng này.

4. Quản lý căng thẳng và chú ý tới sức khỏe tinh thần

Tâm lý thoải mái là chìa khóa cho một đời sống tình dục viên mãn. Quý ông nên chủ động tìm cách giải tỏa stress tại nhà bằng các kỹ thuật thư giãn như thiền, yoga, hít thở sâu để kiểm soát căng thẳng trong công việc và cuộc sống.

Giấc ngủ kém chất lượng ảnh hưởng đến việc sản sinh hormone sinh dục và làm cơ thể mệt mỏi, gây giảm ham muốn tình dục. Nam giới nên chú ý tới chất lượng giấc ngủ và đảm bảo ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm.

Rối loạn cương có thể gây căng thẳng cho cả hai người do đó nam giới cần chủ động chia sẻ với vợ. Có được sự cảm thông và cùng nhau tìm giải pháp sẽ giúp nam giới dần gỡ bỏ những gánh nặng tâm lý, phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự lo âu.

Theo ThS.BS Nguyễn Thế Lương - Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội, rối loạn cương dương cần phải bắt bệnh đúng, chữa tận gốc, có nghĩa là phải điều trị theo nguyên nhân, chẳng hạn như điều chỉnh testosterone nếu có suy sinh dục, điều chỉnh các rối loạn nội tiết, phẫu thuật dị tật dương vật, phẫu thuật mạch máu... Bên cạnh đó phải kết hợp chặt chẽ trị liệu tâm lý, không những cho người bệnh mà còn cho cả vợ, bạn gái để giúp người nam vượt qua khủng hoảng tâm lý.

Khắc phục rối loạn cương dương là một quá trình cần sự kiên nhẫn và phối hợp đồng bộ. Bên cạnh việc tuân thủ chỉ định y khoa của bác sĩ, nam giới cần chủ động thay đổi lối sống tích cực ngay tại nhà để cải thiện bản lĩnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.