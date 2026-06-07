11 hàng quán mới vào danh sách Michelin 'ngon, giá phải chăng'

Nhà hàng Mommom (Hà Nội)

Nhà hàng đồ ăn Việt ba miền với gần 100 món theo mùa. Tên gọi cũng như triết lý nhà hàng lấy cảm hứng từ hình ảnh người mẹ cùng mâm cơm nhà. Mỗi món ăn thể hiện thông điệp về tình yêu thương, sự chu đáo của mẹ khi nấu bữa cơm gia đình.

Đồ ăn được phục vụ theo combo, gọi món hoặc các set menu. Nhà hàng còn dựng sân khấu múa rối nước, giúp thực khách không chỉ thưởng vị mà còn giao lưu và kết nối văn hoá. Ảnh: Mommom

Địa chỉ: 23 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình

Bánh cuốn gia truyền Thanh Vân (Hà Nội)

Mở cửa từ năm 1973, bánh cuốn Thanh Vân gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ. Các công đoạn chế biến đều được thực hiện thủ công, tạo nên lớp bánh mỏng. Nước chấm cân bằng giữa vị mặn, ngọt và chua. Nhân bánh gồm thịt lợn, tôm và gà. Thực khách còn có thể gọi thêm chả quế, chả mực, cà cuống... Ngoài bánh cuốn, quán còn phục vụ thêm bún thang, món ăn đặc trưng Hà Nội. Ảnh: Linh Hương

Địa chỉ: 14 Hàng Gà, phường Hoàn Kiếm

Phở Hà Hàng Hòm (Hà Nội)

Quán phở gà bình dân trên phố Hàng Hòm là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách phố cổ. Thực khách có thể chọn phở nước hoặc trộn. Ngoài phở, xôi gà với các phần ăn thêm như trứng hoặc mề gà, cũng là món được nhiều thực khách ưa chuộng. Phở Hà mở cửa cả ngày, đông khách nhất vào buổi sáng. Ảnh: Ẩm thực Hà Nội

Địa chỉ: 15 Hàng Hòm, phường Hoàn Kiếm

Bà Vui (Đà Nẵng)

Quán ăn địa phương 40 năm do bà Vui làm chủ. Thực đơn chỉ có bún gà và xôi gà. Xôi được phục vụ nóng, với thịt gà xé, hành tím ngâm và hành phi.

Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu

Bánh bèo - Bánh đập (Đà Nẵng)

Quán ăn bình dân có tuổi đời hơn 40 năm, tập trung vào hai món bánh bèo và bánh đập. Quán mở bán buổi chiều từ 15h30 đến 20h.

Bánh bèo được phục vụ theo khẩu phần từ năm chén, phủ sốt thịt lợn băm và nấm mèo, hành phi, lạc rang. Bánh đập được làm khi khách gọi, kết hợp giữa bánh tráng nướng và bánh ướt mềm. Nước chấm có vị mặn ngọt.

Địa chỉ: 251 Phan Chu Trinh, phường Hải Châu.

Lê Gia Khang (Đà Nẵng)

Nhà hàng phục vụ bún bò Huế truyền thống. Thực khách có thể lựa chọn giữa bốn loại topping khác nhau, trong đó nổi bật nhất là xí quách. Phần xương bò lớn hình chữ L kết hợp thịt, sụn và gân. Thực khách có thể chọn một tô thập cẩm gồm tiết bò, chả lụa, gân, ngoài ra còn có lưỡi bò thái mỏng.

Địa chỉ: 19 Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn.

Bánh canh cua Bà Ba (TP HCM)

Nằm khuất trong ngõ, bánh canh cua Bà Ba là địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương. Quán ăn tập trung vào một món duy nhất: bánh canh cua, với nước dùng sệt màu cam. Khách có thể chọn tô nhỏ cho một người hoặc niêu đất để dùng chung. Ăn kèm với bánh canh là nước chấm chanh ớt xanh. Thực khách có thể gọi thêm chả cá, thịt càng cua, chân giò heo hầm, quẩy và trà đá. Ảnh: Bánh canh Bà Ba

Địa chỉ: 84/6 Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán.

Bánh cuốn Tây Hồ 127 (TP HCM)

Quán nằm trong căn nhà hai tầng, chuyên món bánh cuốn mỏng và mềm. Bánh được chế biến ngay tại khu bếp mở ở lối vào. Hương vị truyền thống với các loại nhân như thịt lợn và củ đậu, bên cạnh những lựa chọn dành cho người ăn chay. Michelin gợi ý thưởng thức thêm món bánh đậu, món ăn vặt được người dân địa phương yêu thích.

Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định

La Lola (TP HCM)

Nhà hàng La Lola mang phong cách Địa Trung Hải, mặt tiền màu cam cùng không gian trẻ trung. Đầu bếp Julio Gomez đưa dấu ấn địa phương vào các món ăn, nổi bật là gambas al ajillo (tôm Việt sốt dầu tỏi ớt) và thịt heo Ibérico áp chảo phong cách Việt. Các phần ăn được thiết kế phù hợp để dùng chung, trong khi không gian thư giãn. Đồ ăn kèm thường là rượu vang hoặc một số đồ uống có cồn khác. Ảnh: La Lola

Địa chỉ: 82 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành

Bún riêu Yến (TP HCM)

Nằm ở góc phố, quán ăn bình dân với khu vực ngồi ăn trong nhà và ngoài trời. Thực đơn chính là bún riêu với sợi bún nhỏ, to hoặc dẹt, nước dùng nấu từ cua và cà chua, vị cay nhẹ, ngọt thanh. Phần topping có riêu cua, chả lụa, thịt ốc tươi. Michelin gợi ý thưởng thức theo cách của người địa phương, kết hợp mắm tôm và ớt chưng. Ảnh: Grab Food

Địa chỉ: 1346 đường Trường Sa, phường Tân Sơn Hòa

Phở Chị Mơ (TP HCM)

Chị Mơ là mô hình ẩm thực Việt trong không gian hiện đại với món phở truyền thống (nước và xào), khai trương năm 2025. Thực khách lựa chọn giữa ba loại nước dùng, đều được nấu từ xương và hầm liên tục trong 24 giờ. Ngoài ra còn có cá tra nướng ăn cùng bánh tráng giòn và mắm tôm.

Trong thông báo đăng ngày 3/6, nhà hàng cho biết tạm dừng hoạt động để chuẩn bị cho một hành trình mới và gửi lời cảm ơn tới những thực khách đã đồng hành từ những ngày đầu. Ảnh: Phở Chị Mơ

Địa chỉ: 23C Lê Văn Miến, phường An Khánh