Loại rau toàn xơ là xơ, đừng kho hay xào, muối chua rồi nấu canh gà thành món ngon cực phẩm

Loại rau nhiều xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư: Măng.

Ngoài ra, loại rau này cũng có thể giúp chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Đặc biệt loại rau này có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Từ loại rau này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm món canh gà măng chua vừa ăn lạ miệng, vừa đưa cơm trong những ngày nắng nóng mà cách làm đơn giản như sau:

Nguyên liệu

- Thịt gà (đùi gà hoặc cánh gà chặt miếng vừa ăn)

- Măng chua

- Cà chua

- Hành tím băm

- Tỏi băm

- Hành lá, ngò gai, rau om

- 1–2 quả ớt (tùy khẩu vị)

- Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, tiêu.

Cách làm

- Gà rửa sạch với muối, để ráo.

- Măng chua rửa 2–3 lần nước, vắt ráo rồi cắt khúc vừa ăn.

- Cà chua bổ múi cau.

- Hành lá, ngò gai, rau om rửa sạch, cắt nhỏ.

- Ướp gà với muối, hạt nêm, tiêu. Trộn đều, để khoảng 15–20 phút.

- Phi thơm hành tím và tỏi. Cho gà vào đảo săn. Thêm cà chua, xào nhẹ đến khi cà chua hơi mềm. Cho măng chua vào đảo khoảng 2–3 phút cho thấm vị.

- Đổ nước vào nồi. Đun sôi, hớt bọt để nước canh trong. Hạ lửa vừa, nấu khoảng 20–25 phút cho gà mềm.

- Thêm chút nước mắm cho dậy mùi thơm, nêm thêm muối hoặc hạt nêm tùy khẩu vị.

- Tắt bếp, cho hành lá, rau om và ngò gai vào.

- Canh gà măng chua có nước dùng vàng trong, vị chua thanh của măng, thịt gà mềm ngọt tự nhiên, thơm mùi rau om và ngò gai. Món này ăn nóng cùng cơm trắng hoặc bún đều rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.