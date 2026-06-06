Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Loại rau toàn xơ là xơ, đừng kho hay xào, muối chua rồi nấu canh gà thành món ngon cực phẩm

Sự kiện: Ẩm thực, nhà hàng

Loại rau này có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân, còn chế biến được nhiều món ăn ngon.

Loại rau nhiều xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư: Măng.

Ngoài ra, loại rau này cũng có thể giúp chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Đặc biệt loại rau này có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Từ loại rau này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm món canh gà măng chua vừa ăn lạ miệng, vừa đưa cơm trong những ngày nắng nóng mà cách làm đơn giản như sau:

Loại rau toàn xơ là xơ, đừng kho hay xào, muối chua rồi nấu canh gà thành món ngon cực phẩm - 1

Nguyên liệu

- Thịt gà (đùi gà hoặc cánh gà chặt miếng vừa ăn)

- Măng chua

- Cà chua

- Hành tím băm

- Tỏi băm

- Hành lá, ngò gai, rau om

- 1–2 quả ớt (tùy khẩu vị)

- Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, tiêu.

Loại rau toàn xơ là xơ, đừng kho hay xào, muối chua rồi nấu canh gà thành món ngon cực phẩm - 2

Cách làm

- Gà rửa sạch với muối, để ráo.

- Măng chua rửa 2–3 lần nước, vắt ráo rồi cắt khúc vừa ăn.

- Cà chua bổ múi cau.

- Hành lá, ngò gai, rau om rửa sạch, cắt nhỏ.

- Ướp gà với muối, hạt nêm, tiêu. Trộn đều, để khoảng 15–20 phút.

- Phi thơm hành tím và tỏi. Cho gà vào đảo săn. Thêm cà chua, xào nhẹ đến khi cà chua hơi mềm. Cho măng chua vào đảo khoảng 2–3 phút cho thấm vị.

- Đổ nước vào nồi. Đun sôi, hớt bọt để nước canh trong. Hạ lửa vừa, nấu khoảng 20–25 phút cho gà mềm.

- Thêm chút nước mắm cho dậy mùi thơm, nêm thêm muối hoặc hạt nêm tùy khẩu vị.

- Tắt bếp, cho hành lá, rau om và ngò gai vào.

Loại rau toàn xơ là xơ, đừng kho hay xào, muối chua rồi nấu canh gà thành món ngon cực phẩm - 3

- Canh gà măng chua có nước dùng vàng trong, vị chua thanh của măng, thịt gà mềm ngọt tự nhiên, thơm mùi rau om và ngò gai. Món này ăn nóng cùng cơm trắng hoặc bún đều rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.

Loại rau toàn xơ là xơ, hỗ trợ tiêu hoá, tốt cho tim mạch, đừng xào hay nấu, mang kho cá thành món ngon lạ
Loại rau toàn xơ là xơ, hỗ trợ tiêu hoá, tốt cho tim mạch, đừng xào hay nấu, mang kho cá thành món ngon lạ

Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, được nhiều người yêu thích.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Linh Nguyen ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 11:36 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Ẩm thực, nhà hàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN