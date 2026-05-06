3 'mẫu số chung' đáng ngại của nam giới mắc rối loạn cương dương

Đáng chú ý, nguyên nhân cốt lõi gây rối loạn cương dương đôi khi không nằm ở các chỉ số xét nghiệm khô khan, tuổi tác hay thói quen sử dụng rượu bia, mà lại ẩn mình trong chính những thói quen, cách nghĩ tưởng chừng như vô hại.

Áp lực công việc, thường xuyên thiếu ngủ

Thiếu ngủ thường xuyên có thể khiến nồng độ testosterone sụt giảm. Ảnh minh họa.

Nhiều người trong số các bệnh nhân tìm đến bác sĩ Tuấn là những người đàn ông được xã hội định nghĩa là "thành công". Họ sở hữu sự nghiệp rạng rỡ nhưng đổi lại là một lịch trình làm việc dày đặc với áp lực bủa vây. Trong thế giới của họ, giấc ngủ thường bị coi là một sự lãng phí, một biến số có thể cắt giảm để đổi lấy những giờ làm việc muộn. Thực tế đáng buồn là, mỗi đêm ngủ dưới 6 tiếng chính là một lần họ tự tay phá hủy "nhà máy" sản xuất testosterone của chính mình.

Y học bằng chứng đã khẳng định giấc ngủ là thời điểm vàng để cơ thể tái tạo và sản xuất hormone nam giới. Việc thiếu ngủ liên tục không làm testosterone sụt giảm ngay lập tức trong một đêm, nhưng nó là một quá trình bào mòn bền bỉ. Những buổi sáng dùng cà phê thay bữa điểm tâm, những tối cố làm cho xong việc rồi lịm đi vì kiệt sức đã vô tình đẩy hệ thần kinh giao cảm vào trạng thái hoạt động quá mức.

Khi cơ thể phải gồng mình để "sinh tồn" trước áp lực, nó sẽ tự động đưa các chức năng duy trì nòi giống và ham muốn xuống hàng ưu tiên cuối cùng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, thiếu ngủ dài hạn có thể khiến nồng độ testosterone của một người đàn ông trẻ sụt giảm tương đương với việc già đi từ 10 đến 15 tuổi.

Rào cản từ sự tự ti khi có dấu hiệu rối loạn cương dương

Một đặc điểm tâm lý chung khá phổ biến vô cùng nguy hại là thái độ tự xử lý trong im lặng. Khi những dấu hiệu RLCD đầu tiên xuất hiện, phản xạ tự nhiên của đa số nam giới không phải là tìm kiếm sự tư vấn y khoa mà là sự che giấu. Cảm giác xấu hổ và tự ti khiến họ chọn cách im lặng với vợ, xa lánh những gần gũi vợ chồng và âm thầm chịu đựng một mình.

Sự im lặng này nguy hiểm cho hôn nhân. Khi vấn đề sinh lý không được giải thích thỏa đáng, nó dễ trở thành các xung đột cảm xúc. Người vợ có thể cảm thấy bị từ chối, còn người chồng lại càng thêm áp lực.

Càng áp lực, khả năng phục hồi lại càng khó khăn. Thay vì đến gặp chuyên gia, họ âm thầm tìm kiếm những giải pháp tạm thời trên không gian mạng, tự mình "điều trị". Sự trì hoãn này thường kéo dài hàng năm trời, không chỉ bào mòn sự tự tin mà còn đẩy mối quan hệ gia đình đến bờ vực tan vỡ trước khi họ thực sự đến phòng khám nam khoa.

Lạm dụng thuốc "hỗ trợ"

Một thực trạng đáng ngại khác mà ThS.BS Phùng Anh Tuấn ghi nhận là thâm niên sử dụng các loại thuốc hỗ trợ tức thời của bệnh nhân. Nhiều người đã duy trì thói quen này suốt 2 - 3 năm và coi đó là cứu cánh duy nhất. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là hành động "vá" lại triệu chứng bên ngoài, trong khi "cỗ máy" bên trong đang ngày một rệu rã và hỏng hóc sâu hơn.

Việc phụ thuộc vào các giải pháp tình thế khiến nam giới dễ dàng bỏ qua những cảnh báo quan trọng mà cơ thể đang phát đi: từ tình trạng stress kéo dài, mất ngủ mạn tính cho đến chế độ dinh dưỡng sai lầm. Thuốc có thể tạo ra sự cương cứng cơ học tạm thời nhưng nó không thể chữa lành một hệ nội tiết đang suy kiệt hay một tâm trí đang tổn thương.

Đến một thời điểm, khi các tổn thương thực thể đã quá lớn, những "chiếc phao" đó cũng sẽ không còn tác dụng. RLCD lúc này không chỉ là một bệnh lý nam khoa đơn thuần, mà là hệ quả của một lối sống cần được chấn chỉnh từ gốc rễ.