9 hàng quán mới vào danh sách 'Michelin tuyển chọn'

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Các nhà hàng trong danh sách Michelin Selected (Michelin tuyển chọn) được xét chọn theo các tiêu chí chung: chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, sự cân bằng hương vị, cá tính đầu bếp và tính nhất quán. Michelin năm nay gọi tên 9 cơ sở tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.Phở gà Huyền Hương, 20 Bảo Khánh, phường Hoàn Kiếm Theo giới thiệu của Michelin Guide, quán thuộc phân khúc quán ăn bình dân, chuyên phục vụ phở gà với phần nước dùng béo ngậy, đậm đà. Bên cạnh phở gà, quán cũng có phở bò. Thẩm định viên đánh giá điểm cộng là suất ăn đầy đặn, có phòng riêng cho khách đặt trước. Do không gian nhỏ, khách thường phải chờ đợi vào giờ cao điểm. Ảnh: eatwithmynoreo, phở gà Huyền Hương

Màu Gastro Wine Bar, 5 Văn Miếu, phường Quốc Tử Giám

Màu Gastro Wine Bar mang phong cách đương đại (Contemporary). Nhà hàng phục vụ thực đơn gọi món (à la carte) và thực đơn của bếp trưởng (chef's menu). Phong cách chế biến tại đây hướng đến sự cân bằng giữa kỹ thuật hiện đại và hương vị châu Á, kết hợp nguyên liệu Việt. Nhân viên hỗ trợ thực khách lựa chọn đồ uống phù hợp từ danh mục rượu vang.

Theo đánh giá của thẩm định viên Michelin, vị trí ghế ngồi tại quầy bar mang lại trải nghiệm chân thực, cho phép thực khách theo dõi quá trình phục vụ và các món ăn mới ra lò. Ảnh: MÀU

Zao, 4 Ngõ Huế, phường Hai Bà Trưng

Nhà hàng này định hình theo lối ẩm thực đương đại Việt Nam. Bếp trưởng nhà hàng là người gốc Hà Nội, từng có thời gian làm việc tại nước ngoài, áp dụng tư duy ẩm thực toàn cầu vào các nguyên liệu bản địa. Thực đơn của ZAO gây chú ý với các món ăn như bingsu cà chua (sự kết hợp giữa cà chua bi, phô mai trâu và đá bào chanh húng quế), pate ốc móng tay hoặc món cá hồi ăn kèm rau mầm. Ảnh: Việt Hải Phạm

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Tales by Chapter, đường Nguyễn Thành Ý, phường Tân Định

Nhà hàng tại TP HCM phục vụ đồ ăn thuần thực vật (fully plant-based) theo phong cách fine dining, thực đơn nếm thử thay đổi theo mùa. Nguồn nguyên liệu tại đây tập trung vào nông sản địa phương, các loại thảo mộc và ứng dụng kỹ thuật lên men trong chế biến.

Thực đơn đồ uống đi kèm có tùy chọn rượu vang có cồn hoặc không cồn. Theo đuổi triết lý không rác thải (zero-waste), nhà hàng tận dụng phần cuống, rễ nguyên liệu để làm nước lên men, phần bã thừa còn lại được ủ thành phân bón. Cơ sở này đồng thời nhận Ngôi sao Xanh Michelin về ẩm thực bền vững. Ảnh: Bích Phương

Apero, 45 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Khánh

Nhà hàng hoạt động từ năm 2022, không gian nổi bật với các ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên và thiết kế bếp mở. Cơ sở này phục vụ món ăn Italy, với mỳ pasta là món ăn chủ đạo. Michelin gợi ý thực khách nên thử món mỳ carbonara với sốt béo ngậy, kết hợp cùng thịt ba chỉ xông khói giòn và phô mai parmesan. Ảnh: Apero

NÔM, 53 Trần Nhật Duật, phường Tân Định

Nhà hàng mang phong cách sáng tạo, phục vụ thực đơn nếm thử gồm các món ăn truyền thống được biến tấu. Thiết kế mỗi tầng lầu của nhà hàng đại diện cho một vùng miền của Việt Nam. Nhà hàng NÔM còn trở thành tâm điểm của mùa giải năm nay khi được vinh danh ở hạng mục giải thưởng lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: "Opening of the Year Award" (Nhà hàng mới nổi). Ảnh: Nôm Dining

Sóno, Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh

Nhà hàng hoạt động từ năm 2022 dưới sự điều hành của bếp trưởng Phan Kiên, đi theo phong cách ẩm thực châu Âu đương đại. Thực đơn của Sóno tập trung vào các món nướng bằng than củi, kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và nguồn nguyên liệu bản địa để tôn vinh văn hóa Việt. Nhà hàng phục vụ song song hai hình thức gọi món lẻ (à la carte) xoay quanh đồ nướng và thực đơn nếm thử (tasting menu) thay đổi theo từng chủ đề. Danh mục đồ uống tại đây gồm hơn 100 loại rượu vang. Ảnh: Sóno

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Quán ăn Ngự Bình, 82 Cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận

Quán ăn kiểu gia đình chuyên phục vụ ẩm thực Huế truyền thống và đặc sản miền Trung. Thẩm định viên Michelin giới thiệu thực khách nên thử món bánh bèo được đổ trong chén nhỏ, phủ tôm, mỡ hành, tóp mỡ giòn và dùng kèm nước mắm ngọt. Bún bò Huế được nhận xét có phần nước dùng thanh, ít mỡ. Nem nướng cuốn sả cũng là lựa chọn quen thuộc của thực khách quen. Ảnh: Mai Ng, Thành Hương Thiện Nguyễn

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Bánh tráng kẹp Dì Hoa, Đà Nẵng

Tiệm bánh tráng bình dân 31 năm tuổi là đại diện duy nhất của Đà Nẵng trong hạng mục Michelin tuyển chọn. Món ăn nổi bật tại đây gồm hai loại bánh tráng khô giòn hoặc bánh tráng ướt mềm với phần nhân pate trứng, bò khô và hành phi. Điểm nổi bật của món ăn nằm ở phần nước chấm mắm đường ớt có độ sệt và vị cay nồng. Thực đơn của quán còn có món xoài băm trộn mắm đường để kích thích vị giác. Ảnh: Phong Chu, Lyna P