10 thực phẩm 'lành mạnh' âm thầm hại mạch máu

Nhịp sống và môi trường hiện đại đang âm thầm bào mòn sức khỏe mỗi ngày, khiến con người càng chú trọng hơn đến việc ăn uống. Tuy nhiên, không phải thực phẩm "lành mạnh" nào cũng thật sự tốt. Nhiều sản phẩm gắn mác bổ dưỡng lại làm tích tụ mảng bám động mạch - nguyên nhân chính gây bệnh tim.

Dưới đây là 10 thực phẩm tưởng tốt nhưng có thể khiến động mạch tắc nghẽn nếu tiêu thụ thường xuyên.

Thanh dinh dưỡng

Thanh dinh dưỡng được quảng cáo là món ăn "có lợi cho sức khỏe" nhờ chứa yến mạch và các loại hạt, nhưng thực tế không hẳn vậy. Nhiều sản phẩm chứa quá nhiều đường và dầu cọ, làm tăng chất béo, gây viêm và khiến động mạch cứng lại.

Thay vào đó, hãy chọn một nắm hạt tự nhiên - lựa chọn đơn giản mà tốt hơn cho tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Sữa chua có vị

Sữa chua vốn tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng khi thêm dâu, xoài hay vani, nó lại biến thành "bẫy đường". Một hộp sữa chua cũng có thể chứa lượng đường tương đương một miếng bánh ngọt.

Trớ trêu thay, nhiều người vẫn nghĩ đây là lựa chọn lành mạnh. Trong khi đó, bí quyết thực sự nằm ở việc chọn sữa chua trắng và thêm trái cây tươi lên trên.

Bánh muffin

Không ít người xem bánh muffin là món ăn lành mạnh, đặc biệt những loại được giới thiệu là "giàu chất xơ".

Thực tế, nhiều sản phẩm được phủ một lớp đường cát và dầu, gây tác động tương tự như thực phẩm dẫn đến xơ vữa động mạch. Những chiếc bánh muffin chứa chất tạo ngọt khó có thể coi là lựa chọn phù hợp cho một chế độ ăn lành mạnh.

Nước ép trái cây

Ngay cả những người ăn uống cẩn thận cũng thường vướng phải sai lầm này. Nước ép trái cây chứa lượng đường cao, kể cả những loại được gắn nhãn "tốt cho sức khỏe". Thậm chí nước ép 100% cũng tập trung đường mà không có chất xơ.

Tình trạng này dễ khiến cân nặng tăng, kháng insulin, và hình thành mảng bám động mạch. Thay vì uống nước ép, hãy ăn trái cây tươi nguyên vỏ.

Bánh mì tinh chế ít chất xơ và làm đường huyết tăng nhanh, dùng lâu dài có thể tích tụ mỡ trong cơ thể. Ảnh minh họa: Hà Lâm

Dầu dừa

Dầu dừa từ lâu được xem là thực phẩm lành mạnh, nhưng thực tế chứa đến 90% chất béo bão hòa, gần bằng bơ, làm tăng cholesterol xấu và hình thành mảng bám động mạch.

Dầu ô liu là lựa chọn tốt hơn vì giàu chất béo có lợi cho tim mạch, đồng thời cần dùng điều độ vì lương calo cao.

Nước ngọt ăn kiêng

Chúng ta thường nghĩ rằng nước ngọt không calo an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chất tạo ngọt vẫn có thể rối loạn protein trong ruột, liên quan đến béo phì và tiểu đường, ảnh hưởng xấu đến động mạch.

Hãy ưu tiên những loại trà đơn giản, thưởng thức chúng nguyên chất mà không thêm đường hay sữa, để vừa giữ trọn hương vị tự nhiên vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Súp đóng hộp

Súp đóng hộp rất tiện lợi, nhưng chúng không bao giờ mang lại giá trị dinh dưỡng hay hiệu quả mong muốn. Lí do là vì thực phẩm này chứa nhiều muối, làm tăng huyết áp, hẹp mạch máu. Nếu muốn ăn súp, tốt nhất hãy nấu tại nhà.

Sữa gầy (sữa tách béo)

Dù ít béo và hấp dẫn nếu bạn đang muốn giảm calo, sữa tách béo vẫn chứa chất béo bão hòa, gây hại động mạch. Lựa chọn các loại sữa thực vật như hạnh nhân hay đậu nành vẫn tốt hơn nhờ chứa chất béo không bão hòa.

Bánh mì trắng

Bánh mì, đặc biệt là bánh mì trắng, thường được dùng cho bữa sáng. Tuy nhiên, loại bánh mì tinh chế này ít chất xơ và làm đường huyết tăng nhanh, dùng lâu dài có thể tích tụ mỡ trong cơ thể.

Bơ thực vật

Nhiều loại bơ thực vật hiện nay chứa dầu cọ, trong đó chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol tương tự như bơ nguyên chất. Thay vào đó, nên ưu tiên các loại bơ thực vật được làm từ ô liu.