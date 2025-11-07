10 siêu thực phẩm chuyên gia khuyên bạn nên ăn mỗi sáng để tràn đầy năng lượng

Bắt đầu buổi sáng với những thực phẩm tăng cường trao đổi chất phù hợp có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng cho một ngày mới và hỗ trợ mục tiêu giảm cân hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng giới thiệu 10 loại thực phẩm giàu năng lượng sau đây có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và duy trì năng lượng cho bạn suốt buổi sáng.

1. Yến mạch

Loại ngũ cốc nguyên hạt này rất giàu chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình tiêu hóa và ổn định lượng đường trong máu, giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng vọt, nguyên nhân gây ra cơn đói và nguy cơ ăn quá nhiều. Yến mạch cũng giúp bạn cảm thấy no lâu, từ đó có khả năng giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

Ăn yến mạch thường xuyên vào bữa sáng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Nutrients, ăn yến mạch có liên quan đến việc giảm nhẹ nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và béo phì ở người lớn. Nghiên cứu cũng cho biết, yến mạch cũng có thể cải thiện nồng độ lipid máu và nồng độ insulin sau bữa ăn.

Một số chuyên gia cho rằng nó còn có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và kiềm chế cơn đói suốt cả ngày.

2. Quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, có khả năng giảm cảm giác thèm ăn và cung cấp nguồn năng lượng bền vững .

Theo Harvard Health Publishing, quả mọng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất trên thế giới. Bên cạnh việc giảm viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch, chúng còn được cho là có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

3. Sữa chua Hy Lạp

Là nguồn protein và men vi sinh tuyệt vời cho đường ruột, sữa chua Hy Lạp thúc đẩy quá trình đốt cháy calo và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất tổng thể.

Sữa chua Hy Lạp giúp no bụng và duy trì cảm giác no suốt cả ngày. Các chuyên gia cho biết, sữa chua Hy Lạp cũng có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất.

Hãy chọn kết hợp sữa chua với các loại quả mọng để bổ sung chất xơ và chất chống oxy hóa.

4. Trứng

Trứng chứa protein và rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu giúp hỗ trợ phục hồi cơ và kiểm soát sự thèm ăn, hàm lượng choline trong trứng hỗ trợ điều hòa quá trình trao đổi chất bằng cách phân hủy chất béo để tạo năng lượng.

5. Sinh tố protein

Không có loại thực phẩm nào có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn việc ăn nhiều loại thực phẩm nguyên chất, giàu dinh dưỡng. Đó là lý do tại sao một ly sinh tố giàu protein với đầy đủ các thành phần này lại có thể mang lại hiệu quả mạnh mẽ đến vậy.

Một ly sinh tố được pha chế khéo léo có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng để tăng cường trao đổi chất. Việc bổ sung các thành phần như rau bina, cải xoăn và các loại rau xanh khác, cùng với trái cây và hạt, có thể mang đến một bữa ăn giàu dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa chất xơ, protein và chất béo lành mạnh có thể góp phần tăng cường trao đổi chất và mức năng lượng suốt cả ngày.

6. Hạt chia

Bạn có thể dễ dàng thêm hạt chia vào sữa chua, bột yến mạch và sinh tố. Hạt chia chứa nhiều chất xơ và axit béo omega-3. Chúng hấp thụ chất lỏng, nở ra trong dạ dày để giúp bạn no lâu và có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy calo thông qua quá trình sinh nhiệt.

7. Các loại hạt

Ăn một nắm nhỏ các loại hạt mỗi ngày có thể giúp bạn phòng ngừa bệnh tim và tiểu đường. Chúng cũng giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ tăng cường trao đổi chất.

Giàu chất béo lành mạnh và protein, các loại hạt có tác dụng tạo cảm giác no, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào cuối ngày. Ngoài ra, chúng còn chứa các khoáng chất như magiê, rất quan trọng cho chức năng của enzyme tham gia vào quá trình trao đổi chất.

8. Các loại thảo mộc và gia vị

Thêm một số loại thảo mộc và gia vị vào bữa sáng có thể giúp tăng cường trao đổi chất.

Ớt chứa capsaicin, một hợp chất có thể làm tăng nhẹ quá trình đốt cháy calo và tốc độ trao đổi chất. Thêm ớt vào bữa ăn một cách điều độ có thể mang lại sự tăng cường trao đổi chất hiệu quả.

9. Trà xanh

Thức uống này chứa một hợp chất gọi là epigallocatechin gallate (EGCG) có thể kích thích sinh nhiệt và đốt cháy mỡ.

Ngoài ra, trà xanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng: Nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch, giúp ngăn ngừa ung thư, chống viêm,… Nó cũng có thể giúp bạn tăng cường trao đổi chất trong ngày.

10. Các loại đậu

Chúng là nguồn cung cấp chất xơ và protein thực vật tuyệt vời. Chế độ ăn giàu chất xơ rất lý tưởng để giảm tổng lượng calo nạp vào mà không khiến bạn cảm thấy đói, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Việc thường xuyên ăn các loại đậu giúp sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn. Các chuyên gia cũng cho biết, đây là một trong những thực phẩm hiệu quả nhất để tăng cường trao đổi chất và giảm cân.