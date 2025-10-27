5 thói quen buổi sáng tàn phá sức khỏe thận

Thói quen buổi sáng có thể quyết định chất lượng cả ngày của bạn, và điều đó không chỉ dừng lại ở việc bạn ăn gì trong bữa sáng. Những lựa chọn vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến việc bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hay uể oải suốt cả ngày. Đáng chú ý hơn, các quyết định ấy còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của thận. Trong một bài đăng trên Instagram hôm 14/10, bác sĩ tiết niệu người Ấn Độ Venkatsubramaniam liệt kê 5 thói quen buổi sáng mà bạn có thể vô tình mắc phải và đang gây hại cho thận.

Ảnh: Deposit Photos

Quên uống nước

Bác sĩ Venkatsubramaniam khuyến cáo không nên bỏ qua việc uống nước vào buổi sáng. Theo ông, sau một đêm cơ thể bị mất nước nhẹ, thận và toàn bộ cơ thể bạn đang rất cần được bổ sung nước. Ông gợi ý: "Hãy bắt đầu ngày mới bằng ít nhất một ly nước trước khi chọn cà phê hay trà".

Nhịn tiểu

Chuyên gia tiết niệu khuyến cáo, sau khi thức dậy không nên nhịn tiểu quá lâu và nên đi tiểu ngay vào buổi sáng. Ông giải thích, sau khi nhịn tiểu qua đêm, bàng quang đã giãn ra và đang chờ được giải phóng. "Đừng bao giờ nhịn tiểu quá lâu vào buổi sáng, và cũng đừng làm như vậy trong suốt cả ngày", ông nói.

Uống thuốc giảm đau khi bụng đói

Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu cho biết, không nên uống thuốc giảm đau khi bụng trống rỗng. Ông giải thích: "Thuốc giảm đau có thể gây hại cho thận nếu sử dụng không đúng cách, và nguy cơ này càng cao hơn khi bạn uống lúc bụng đói".

Uống thuốc giảm đau không steroid (NSAID) như ibuprofen khi bụng đói, đặc biệt ở người mất nước hoặc chức năng thận kém, có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và tăng nguy cơ suy thận cấp. Nghiên cứu trên PubMed chỉ ra rằng việc sử dụng NSAID trong những điều kiện này làm giảm tốc độ lọc cầu thận, nguy hiểm hơn ở người cao tuổi hoặc những người có bệnh tim mạch, thận mạn tính.

Không uống nước sau khi tập luyện

Không uống nước sau khi tập luyện cường độ cao có thể gây hại cho thận. Dù các buổi tập buổi sáng giúp cơ thể tràn đầy năng lượng, bác sĩ tiết niệu nhấn mạnh rằng việc bổ sung nước ngay sau khi tập cũng quan trọng không kém, giúp bù lại lượng dịch đã mất, hỗ trợ thận hoạt động bình thường và thúc đẩy phục hồi cơ thể.

Bỏ bữa sáng

Cuối cùng, bác sĩ Venkatsubramaniam nhấn mạnh không nên bỏ bữa sáng, mặc dù nhịp sống bận rộn thường khiến nhiều người lỡ bữa. Ông cho rằng bắt đầu ngày mới với một bữa sáng giàu protein luôn có lợi cho sức khỏe.

Ông cảnh báo: "Khi bỏ bữa sáng, con người thường có xu hướng ăn các món nhiều muối, dẫn đến lượng natri cao. Điều này không tốt cho thận và sức khỏe tim mạch".