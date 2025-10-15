Xpander 2025: Thiếu công nghệ ADAS vì sao vẫn là “ông hoàng MPV”?

Mitsubishi Xpander 2025 vừa ra mắt tại Việt Nam gây chú ý không chỉ bởi những nâng cấp tinh tế mà còn bởi một thực tế rất đáng suy ngẫm, dù thiếu vắng các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) vốn đang trở thành xu thế bắt buộc trên nhiều mẫu xe hiện nay, Xpander vẫn giữ vững ngôi vị “ông hoàng” phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông với doanh số áp đảo.

Tại sao một mẫu xe không có phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn hay cảnh báo điểm mù vẫn chiếm được niềm tin lớn nơi khách Việt? Bài viết dưới đây sẽ phân tích sâu sắc và mang đến cái nhìn toàn diện nhất về Mitsubishi Xpander 2025 tại thị trường Việt Nam.

Những nâng cấp mới nhất của Mitsubishi Xpander 2025

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander 2025 được phân phối với bốn phiên bản, trong đó có hai chủ lực là AT Premium (giá 659 triệu đồng) và Xpander Cross (giá 699 triệu đồng). Ngoại thất mẫu xe được làm mới tinh tế với lưới tản nhiệt dạng thanh dọc mảnh, cản trước và cản sau thiết kế hầm hố hơn phần nào tạo vẻ thể thao, năng động. Hệ thống chiếu sáng LED phổ cập với dải đèn ban ngày sắc nét tăng khả năng nhận diện và thẩm mỹ tổng thể.

Nội thất Xpander 2025 cũng có nhiều cải tiến đáng giá, nổi bật với màn hình giải trí lớn 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây và màn hình kỹ thuật số 8 inch phía trước vô lăng. Vô-lăng bọc da 3 chấu tích hợp nhiều phím điều khiển được tinh chỉnh vừa tầm tay, giúp tăng trải nghiệm lái tiện nghi hơn.

Xe còn được trang bị 6 túi khí an toàn, một điểm cộng quan trọng trong phân khúc xe phổ thông. Mức tiêu thụ nhiên liệu 6,99 lít/100 km theo công bố giúp xe vừa tiết kiệm vừa phù hợp điều kiện giao thông Việt.

Thiếu ADAS, nhược điểm nhưng không đủ làm lu mờ sức hút

Điều gây chú ý nhất là Mitsubishi Xpander 2025 vẫn thiếu các công nghệ ADAS như phanh tự động khẩn cấp (AEB), cảnh báo lệch làn hay cảnh báo điểm mù, vốn gần như trở thành trang bị chuẩn trên nhiều mẫu MPV cùng phân khúc tại Việt Nam. Nhiều ý kiến từ khách hàng và mạng xã hội đã bày tỏ trăn trở về sự “thiếu sót” này, cho rằng đây là điểm yếu cần được Mitsubishi khắc phục để duy trì ưu thế cạnh tranh lâu dài.

Tuy nhiên, một số phân tích chuyên gia và người dùng thực tế cho rằng với nhóm khách hàng mục tiêu của Xpander, đặc biệt là các gia đình trẻ và người sử dụng xe cho mục đích kinh doanh vận tải, sự thiết thực, bền bỉ và chi phí sở hữu thấp vẫn là các yếu tố quyết định hơn cả. Nhiều người dùng đánh giá cao khả năng vận hành êm ái, ổn định cùng thiết kế rộng rãi, tiện nghi phù hợp và đặc biệt là dịch vụ hậu mãi dễ tiếp cận.

Doanh số áp đảo ấn tượng: Bằng chứng rõ nét nhất

Rõ ràng, sức mua khủng của Mitsubishi Xpander tại Việt Nam là minh chứng thuyết phục nhất cho sức hút “khó cưỡng” của mẫu MPV này. Theo số liệu mới nhất tính đến hết tháng 9/2025, Xpander đã bán ra 10.646 xe, tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2025 riêng tại Việt Nam, dù có sự cạnh tranh mạnh mẽ của VinFast Limo Green mới lên ngôi, Xpander vẫn bán được 1.792 xe, giữ vững vị thế “ông hoàng” ở nhóm xe MPV phổ thông. Tổng kết cả 9 tháng đầu năm, con số doanh số vượt xa đối thủ sát nút như Toyota Veloz (3.149 xe) cho thấy sự tin tưởng vô cùng lớn từ thị trường và khách hàng.

Góc nhìn chuyên gia và người dùng

Các chuyên gia trong ngành ô tô đánh giá Mitsubishi Xpander 2025 giữ nguyên thế mạnh của thế hệ cũ với sự cân bằng về thiết kế, tiện nghi và giá bán, đồng thời có nhiều nâng cấp tinh tế để phù hợp hơn với người dùng Việt. Việc chưa có ADAS được xem là điểm trừ trong xu thế an toàn ngày càng được đề cao, nhưng không làm giảm đáng kể tính hấp dẫn tổng thể của mẫu xe.

Trên các diễn đàn ô tô và mạng xã hội, cộng đồng người dùng thường xuyên chia sẻ cảm nhận tích cực về độ bền bỉ và tiện dụng của Xpander trong đô thị lẫn đường trường.

Một số bình luận nổi bật:

“Dùng Xpander đã lâu, xe gầm cao rộng rãi, động cơ ổn định, chi phí bảo dưỡng hợp lý, chưa thấy thiếu công nghệ ADAS mà vẫn chạy an toàn ở phố", một người dùng xe bày tỏ.

“Có ADAS thì tốt nhưng với tầm giá này, Xpander đã quá đủ cho nhu cầu gia đình, dịch vụ tốt nên tôi sẽ mua bản mới”, người khác thêm vào.

“Xe nhiều công nghệ không chắc đã phù hợp, mình chọn xe còn xem xét hãng có ở Việt Nam lâu dài, bảo hành có tốt hay không”, tài khoản khác cho biết.

Lý giải vì sao Xpander 2025 vẫn là “ông hoàng MPV”

Mitsubishi Xpander 2025 có mức giá khởi điểm vừa túi tiền, chỉ từ 659 triệu đồng cho bản AT Premium và 699 triệu đồng cho bản Xpander Cross, mức giá phù hợp với đại đa số người tiêu dùng Việt cho một chiếc MPV 7 chỗ có đầy đủ tiện nghi cơ bản và an toàn cần thiết. Đó là một lợi thế cực lớn trước các đối thủ có trang bị công nghệ tương tự nhưng giá cao hơn.

Kiểu dáng trẻ trung, nội thất rộng rãi, vật liệu bền bỉ, không gian cabin linh hoạt chính là những yếu tố làm người Việt tin tưởng và lựa chọn Xpander. Các tiện nghi trên xe như màn hình lớn, kết nối không dây, hệ thống âm thanh tốt được đánh giá phù hợp cả gia đình và người dùng cá nhân.

Các đại lý Mitsubishi ở Việt Nam phủ sóng rộng rãi, mạng lưới bảo dưỡng và bảo hành chuyên nghiệp giúp nâng cao sự an tâm cho khách hàng. Nhiều người dùng chia sẻ rằng dù thiếu ADAS nhưng với sự hỗ trợ và dịch vụ tốt, họ không gặp nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng.

Xpander nổi tiếng với khả năng vận hành bền bỉ, chi phí bảo dưỡng và nhiên liệu tiết kiệm (6,99 lít/100km), rất hợp với điều kiện giao thông phức tạp và nhu cầu di chuyển đa dạng ở Việt Nam.

Kết luận

Mitsubishi Xpander 2025 dù vẫn thiếu vắng các công nghệ ADAS đang “làm mưa làm gió” trên nhiều mẫu xe hiện đại, nhưng với sự kết hợp giữa mức giá hợp lý, thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng, trải nghiệm lái an toàn thực tế, cùng sự tin tưởng vào thương hiệu và dịch vụ hậu mãi, xe vẫn giữ vững ngôi vị “ông hoàng MPV” tại Việt Nam một cách thuyết phục.

Trong khi nhiều đối thủ tập trung trang bị công nghệ cao cấp thì Xpander chọn con đường thực dụng, bền bỉ và thân thiện với người tiêu dùng phổ thông, tạo ra một thị trường MPV phong phú và đa dạng hơn.

Năm 2025 hứa hẹn là năm tiếp tục thành công của Xpander, đồng thời là bài học cho các hãng xe khác về việc không phải lúc nào cũng phải chạy theo công nghệ cao mà đôi khi chính sự thấu hiểu khách hàng và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế mới là chìa khóa dẫn đến thành công bền vững.