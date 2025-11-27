Xả hàng với giá từ dưới 500 triệu đồng, Mitsubishi Xpander hâm nóng thị trường

Cụ thể, thay vì hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ như tháng trước, phiên bản số sàn của Xpander (số VIN 2024) sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm giá lên đến 56 triệu đồng.

Xpander MT có giá chỉ còn 496 triệu đồng sau khi áp dụng các ưu đãi.

Ngoài ra, khách hàng mua xe còn nhận được quà tặng là 1 năm bảo hiểm vật chất và camera lùi. Tại một số đại lý, nhân viên tư vấn cho biết gói bảo hiểm này có thể quy đổi thành mức giảm thêm 8 triệu đồng, đưa tổng mức giảm cho Xpander MT nói trên lên tới 64 triệu đồng, hạ giá từ 560 triệu xuống còn 496 triệu đồng.

Với mức giá thực tế dưới 500 triệu đồng, Xpander MT trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ, bên cạnh VinFast Limo Green có giá 749 triệu đồng.

Việc Mitsubishi gia tăng ưu đãi cho Xpander MT được xem là động thái nhằm tăng cường sức cạnh tranh, đặc biệt khi VinFast Limo Green đã giao được 2.120 xe, vượt qua 1.792 chiếc của Xpander, trong tháng 9. Lợi thế của VinFast Limo Green chính là miễn 100% lệ phí trước bạ, tuy nhiên chi phí lăn bánh cao hơn so với Xpander MT. Dẫu vậy, VinFast Limo Green lại có không gian rộng rãi tương đương MPV cỡ trung và chi phí sử dụng gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc của VinFast.

Nhiều chính sách khiến Limo Green nhận được nhiều lợi thế trên thị trường MPV những tháng cuối năm.

Sẵn sàng dọn kho “MPV bán chạy nhất năm 2025”

Đây cũng là nỗ lực dọn kho của Mitsubishi khi năm 2026 đang đến gần, trong khi Xpander vẫn còn tồn kho bản MT VIN 2024. Mẫu xe này đã được nâng cấp giữa vòng đời vào cuối tháng 9, nhưng chỉ có phiên bản cao cấp nhất (AT Premium) được phân phối, còn hai phiên bản thấp hơn vẫn là kiểu dáng đời cũ.

Mặc dù là sản phẩm mới, Xpander AT Premium 2025 cũng liên tục được áp dụng khuyến mại từ khi mở bán. Trong tháng 11, phiên bản này vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 66 triệu đồng, cùng gói bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander vẫn giữ vị trí mẫu MPV bán chạy nhất thị trường với doanh số lũy kế đạt 12.438 chiếc. Mặc dù VinFast Limo Green đã vượt qua Xpander trong tháng 9, nhưng với việc ra mắt muộn, nhiều khả năng vị trí MPV bán chạy nhất năm 2025 vẫn sẽ thuộc về Xpander.

Danh hiệu MPV bán chạy nhất năm 2025 vẫn khó thoát khỏi tay Mitsubishi Xpander.

Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng cục diện phân khúc MPV từ năm 2026 có thể sẽ có nhiều thay đổi, khi vị thế độc tôn của Xpander đang bị đe dọa bởi những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh đặc biệt.