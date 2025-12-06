Skoda Octavia RS bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Các đại lý bắt đầu nhận cọc Skoda Octavia RS nhập khẩu Czech với giá dự kiến 1,5 tỷ đồng. Mẫu sedan hiệu suất cao 265 mã lực này sẽ về Việt Nam trước Tết 2026, cạnh tranh trực tiếp với Subaru WRX. Cụ thể, thị trường ô tô Việt Nam những tháng cuối năm 2025 đang trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của một tân binh đáng gờm trong phân khúc xe thể thao.

Từ nửa cuối tháng 11, các đại lý Skoda chính hãng đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu Octavia phiên bản hiệu suất cao RS với số lượng giới hạn. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Czech, những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ kịp bàn giao đến tay khách hàng trước Tết Nguyên đán 2026, mang đến một lựa chọn chơi xe mới mẻ và đậm chất châu Âu.

Skoda Octavia RS nhập khẩu Czech với giá dự kiến 1,5 tỷ đồng.

Skoda Octavia RS được định vị là phiên bản cao cấp nhất và mạnh mẽ nhất của dòng xe Octavia tại quê nhà. Điểm hấp dẫn nhất của mẫu xe này nằm ở khả năng vận hành vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc sedan cỡ C thông thường.

Bên trong cabin, Skoda Octavia RS chào đón người lái bằng một không gian đậm chất thể thao và sang trọng. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp với phong cách thiết kế ôm sát cơ thể, điểm xuyết bằng các đường chỉ khâu tương phản nổi bật trên lưng ghế và bảng táp-lô. Để gia tăng sự phấn khích thị giác, nhà sản xuất đã sử dụng các vật liệu trang trí đắt tiền như vân sợi carbon và ốp gỗ đen bóng piano tại nhiều vị trí.

Về mặt công nghệ, xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình trung tâm kích thước lớn 13 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây. Khu vực điều khiển trung tâm trở nên gọn gàng và hiện đại hơn nhờ sử dụng cần số điện tử. Ngoài ra, vô-lăng thể thao cũng được tích hợp lẫy chuyển số, cho phép người lái chủ động kiểm soát sức mạnh động cơ trong những pha bứt tốc.

Về mặt định vị, Octavia thuộc phân khúc sedan cỡ C, nơi có sự hiện diện của những cái tên quen thuộc như Honda Civic, Mazda3 hay Toyota Altis. Tuy nhiên, phiên bản RS lại hướng đến một nhóm khách hàng hoàn toàn khác biệt: những người đam mê tốc độ và phong cách lái thể thao thực thụ. Trong bối cảnh Honda Civic Type R đã ngừng phân phối, phân khúc sedan hiệu suất cao phổ thông tại Việt Nam hiện khá khan hiếm lựa chọn.

Skoda Octavia RS được định vị là phiên bản cao cấp nhất và mạnh mẽ nhất.

Hiệu suất của xe đến từ khối động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa lên tới 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm.Sức mạnh này được truyền tải xuống hai bánh trước thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp trứ danh, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 6,5 giây.

Skoda cũng nhấn mạnh rằng sự khác biệt của bản RS không chỉ nằm ở động cơ mà còn ở hệ thống khung gầm và cơ cấu lái được tinh chỉnh đặc biệt, mang lại cảm giác lái đầm chắc, chính xác và phấn khích hơn hẳn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Đối thủ trực tiếp và gần nhất của Octavia RS hiện nay là mẫu Subaru WRX nhập khẩu từ Nhật Bản, đang được niêm yết với mức giá từ 1,699 đến 1,799 tỷ đồng. Với mức giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng theo chia sẻ từ các tư vấn viên bán hàng, xe đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh rất lớn về mặt tài chính.

Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình trung tâm kích thước lớn 13 inch.

Nếu mức giá này được giữ nguyên khi ra mắt chính thức, mẫu xe thể thao đến từ châu Âu hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt nhẹ trong cộng đồng những người yêu xe tại Việt Nam trong dịp đầu năm mới.