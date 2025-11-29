Ra mắt Mitsubishi Xpander HEV bản nâng cấp mới, giá từ 793 triệu đồng

Xpander HEV có giá từ 939.000 baht (khoảng 768 triệu đồng), trong khi Xpander Cross HEV đạt 969.000 baht (khoảng 793 triệu đồng). Mức giá này cao hơn đáng kể so với các đối thủ như Toyota Veloz Hybrid hay Suzuki XL7 Hybrid, tạo nên bài toán cạnh tranh nếu xe được đưa về Việt Nam.

Mitsubishi Xpander HEV bản nâng cấp nhẹ vừa ra mắt thị trường Thái Lan

Bản nâng cấp mang đến diện mạo mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt đa nan dọc, cản trước-sau tái thiết kế, đèn định vị kiêm xi-nhan tạo hình cầu kỳ và đèn sương mù LED. Riêng Xpander HEV còn sở hữu ốp đen khói, gói bodykit, mui và gương sơn đen bóng, giúp xe trông cá tính hơn bản xăng.

Một chi tiết đáng chú ý là đèn hậu thiết kế trong suốt, vốn thường thấy trên xe sang hoặc xe thể thao. Bộ mâm 17 inch hai tông màu tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn. Kích thước tổng thể của bộ đôi HEV vẫn giữ nguyên: dài 4.595 mm, rộng 1.750 mm, cao 1.750 mm; trục cơ sở 2.775 mm và khoảng sáng gầm 195 mm.

Ngoại thất xe không có nhiều thay đổi

Nội thất nâng cấp tinh tế, khoang lái được chuyển sang phong cách đen – nâu với ghế da Heat Guard giảm hấp thụ nhiệt. Xe sử dụng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình trung tâm nâng lên 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động kèm cửa gió sau, gương chiếu hậu chống chói, phanh tay điện tử và Auto Hold. Cổng USB-A, USB-C và nguồn 12V cho cả ba hàng ghế.

Nội thất xe có nhiều tính năng đáng chú ý

Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh 4 hướng. Hàng ghế hai và ba có thể gập linh hoạt. Ở hàng ghế sau vẫn có bệ tỳ tay kèm hộc đựng cốc, tuy nhiên tựa đầu vị trí giữa chưa được bổ sung như bản xăng.

Cung cấp sức mạnh cho Xpander HEV/ Xpander Cross HEV là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 1.6L mã 4A92 (công suất 95 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm) và mô-tơ điện cho tổng công suất đạt 116 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm. Hệ thống truyền động dẫn động cầu trước, tích hợp công nghệ kiểm soát vào cua Active Yaw Control – tính năng thường thấy trên các dòng xe cao cấp hơn của Mitsubishi. Xe có 7 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Tarmac, Mud, EV Mode và Charge.

Xe trang bị động cơ hybrid và 7 chế độ lái

Hãng cho biết Xpander HEV có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 9,7 giây, tiêu thụ trung bình 5,2L/100 km và tương thích xăng E20.

Xe được nâng cấp mạnh với 6 túi khí và hệ thống hỗ trợ người lái Diamond Sense 360. Bộ tính năng này bao gồm cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo chệch làn đường. Xe còn có các trang bị tiêu chuẩn khác gồm ABS, EBD, BA, camera lùi, dây an toàn 3 điểm cho toàn bộ 7 vị trí và móc ghế trẻ em Isofix.

So với Veloz, Xpander HEV thiếu phanh khẩn cấp tự động nhưng lại có kiểm soát hành trình (dù chỉ là loại thường). Camera 360 độ xuất hiện trên bản Xpander Cross HEV.

Mitsubishi Xpander Cross HEV gây ấn tượng với nội thất màu nâu - đen hiếm thấy trong phân khúc

Tại Việt Nam, Xpander đang dẫn đầu nhóm MPV bán chạy với hơn 15.000 xe bán ra sau 10 tháng năm 2025, chỉ xếp sau Ford Ranger. Tuy nhiên, thị trường ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới như VinFast Limo Green – mẫu MPV thuần điện có giá 749 triệu đồng và chi phí vận hành thấp.

Mitsubishi hiện đang áp dụng ưu đãi lớn cho Xpander bản xăng tại Việt Nam, đưa giá thực tế xuống còn 496–593 triệu đồng. Việc phiên bản hybrid có được đưa về hay không sẽ phụ thuộc vào bài toán giá bán và mức độ siết chặt các tiêu chuẩn khí thải trong thời gian tới.