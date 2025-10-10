Tình hình doanh số Xpander năm 2025

Với tổng cộng 19.498 xe bán ra tại Việt Nam năm 2024, Mitsubishi Xpander không chỉ dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ mà còn dẫn đầu toàn thị trường ô tô Việt Nam (tính riêng xe động cơ đốt trong). Và tiếp nối thành công này, Xpander vẫn đang có tình hình doanh số rất khả quan ở năm 2025.

Từ đầu năm 2025, Mitsubishi Xpander luôn duy trì vị trí top 1 về doanh số tại phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Phần lớn các tháng, doanh số Xpander đạt trên 1000 xe, thậm chí đạt kỷ lục tới 2530 xe vào tháng 3/2025. Và tính cho tới hết tháng 8, doanh số cộng dồn năm 2025 của Xpander đạt 10.646 xe, tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Nếu tiếp tục giữ đà tăng trưởng này, dự kiến năm 2025 tiếp tục sẽ là một năm thành công nữa của Xpander về mặt doanh số. Và để đạt được mục đích này, Mitsubishi cũng đã duy trì chương trình khuyến mại cho khách hàng mua xe Xpander.

Từ đầu năm 2025, Xpander luôn được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ, kèm theo đó là chương trình tặng phiếu nhiên liệu hoặc phụ kiện với giá trị cao. Động thái này đã tác động tích cực tới doanh số của mẫu MPV 7 chỗ của thương hiệu Nhật.

Không chỉ thế, từ tháng 9/2025, Mitsubishi còn "chơi lớn" khi hỗ trợ phí trước bạ tới 100% cho các phiên bản Xpander AT, riêng bản MT vẫn giữ mức ưu đãi 50%. Và chương trình khuyến mại này vẫn đang được duy trì trong tháng 10 này. Dù hiện chưa có công bố doanh số tháng 9, nhưng dự kiến chương trình khuyến mại mạnh mẽ từ nhà sản xuất sẽ có tác động tích cực cho doanh số của Xpander.

Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2025, nhưng dự kiến các chương trình khuyến mại sẽ tác động tích cực tới doanh số Mitsubishi Xpander, đồng thời rất có thể mẫu MPV 7 chỗ này sẽ lại có thêm một năm kỷ lục về mặt doanh số.