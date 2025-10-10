Xpander, BR-V, XL7: Mua xe hôm nay để năm sau không hối hận

Trong bối cảnh thị trường ô tô phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam ngày càng sôi động và cạnh tranh, bộ ba Mitsubishi Xpander, Honda BRV và Suzuki XL7 tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng nhờ sự khác biệt về thiết kế, công nghệ, vận hành và giá trị sử dụng phù hợp với nhu cầu gia đình. Nếu đang cân nhắc mua xe, năm 2025 này chính là thời điểm vàng để quyết định, bởi những nâng cấp gần đây và các ưu đãi hấp dẫn khiến khách hàng sẽ “cảm ơn” mình trong tương lai vì không chần chừ.

Mitsubishi Xpander 2025: Lập tức giữ vị trí dẫn đầu

Ra mắt phiên bản 2025 vào tháng 9, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross được nâng cấp toàn diện về thiết kế ngoại thất với các chi tiết thể thao hơn, như lưới tản nhiệt mới, cụm đèn LED định vị và đèn sương mù cải tiến, cùng kiểu dáng bánh xe 17 inch hiện đại. Nội thất được làm mới với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, tạo tiện nghi giải trí thời thượng không thua kém xe hạng sang.

Về an toàn, Xpander 2025 tăng số lượng túi khí lên 6 và trang bị chuẩn hệ thống kiểm soát cân bằng chủ động Active Yaw Control (AYC). Tuy nhiên, xe vẫn thiếu các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, một điểm trừ so với đối thủ. Động cơ vẫn giữ nguyên máy 1.5L MIVEC sản sinh 104 mã lực, hộp số tự động 4 cấp - điểm có phần lỗi thời so với hộp số CVT của một số mẫu xe khác, nhưng bù lại sự ổn định và tiết kiệm nhiên liệu được đánh giá cao.

Giá bán không tăng so với năm trước, chỉ từ 659 triệu đồng (Xpander AT Premium), kèm theo độ bền và khả năng vận hành dễ kiểm soát trong đô thị cũng là yếu tố trọng điểm giúp Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc với hơn 10.000 xe bán ra chỉ trong 8 tháng đầu năm.

Honda BRV 2025: Đòn bẩy từ công nghệ và ưu đãi hấp dẫn

Honda BRV chính thức trở lại thị trường Việt Nam với hai phiên bản G và L, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mang thiết kế SUV thể thao khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt của MPV 7 chỗ. Đặc biệt, động cơ xăng 1.5L i-VTEC mới cung cấp 119 mã lực, đi kèm hộp số CVT mượt mà cùng 3 chế độ lái (Normal, Eco, Sport) giúp tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Xe còn nổi bật với nhiều trang bị an toàn tiên tiến nhất phân khúc, hỗ trợ đầy đủ các tính năng điện tử để người lái yên tâm trong mọi điều kiện địa hình, đặc biệt với khoảng sáng gầm 201 mm, phù hợp lắm cho cả đường xấu và di chuyển đô thị. Chính sách giá cũng rất cạnh tranh, phiên bản G 629 triệu đồng đã giảm mạnh so với giá lúc ra mắt, cộng thêm nhiều ưu đãi như tặng phim cách nhiệt, camera hành trình, cảm biến lùi, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu hơn trong năm 2025.

Không chỉ vậy, những chương trình khuyến mãi khủng lên tới 70-120 triệu đồng đang tạo ra cú hích lớn, khiến Honda BRV trở thành lựa chọn đầy sức hút cho những ai vừa cần xe gia đình 7 chỗ vừa muốn công nghệ hiện đại, tiết kiệm và thiết kế thời trang.

Suzuki XL7 Hybrid 2025: Lựa chọn tiết kiệm và mạnh mẽ

Suzuki XL7 không chỉ giữ phong độ về thiết kế SUV khỏe khoắn nam tính với những đường nét vuông vức đặc trưng, mà còn tạo lợi thế vượt trội về công nghệ mild hybrid với hệ thống SHVS giúp tăng hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu cùng cảm giác lái êm ái. Phiên bản Hybrid mới nhất với động cơ hỗ trợ điện vừa giúp giảm rung giật, vừa nâng cao công suất khi cần thiết như trong các tình huống vượt xe hay leo dốc.

Ngoài ra, Suzuki XL7 còn được trang bị ghế da sang trọng, màn hình giải trí kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống treo chắc chắn cho cảm giác lái chắc chắn hơn trên đa dạng mọi địa hình. Giá bán khoảng 599 triệu đồng, cùng chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ trong nhiều đợt, càng làm tăng tính hấp dẫn cho khách hàng đang muốn sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ đa dụng, tiết kiệm và bền bỉ.

So sánh tổng quan: Chọn xe nào cho nhu cầu nào?

Tiêu chí Mitsubishi Xpander 2025 Honda BRV 2025 Suzuki XL7 Hybrid 2025 Giá bán 659 - 699 triệu đồng 629 - 705 triệu đồng (ưu đãi lên đến 120 triệu) Khoảng 599 triệu đồng (hỗ trợ 100% phí trước bạ) Động cơ 1.5L xăng, 104 mã lực, hộp số 4 cấp 1.5L i-VTEC, 119 mã lực, CVT Mild Hybrid SHVS, hộp số tự động 4 cấp An toàn 6 túi khí, AYC chuẩn, thiếu ADAS Nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, hỗ trợ đa dạng Túi khí, công nghệ hybrid tiết kiệm Nội thất & tiện nghi Màn hình 10 inch, digital cockpit Tiện nghi SUV hiện đại, nhiều chế độ lái Ghế da, màn hình kết nối Apple CarPlay/Android Auto Đặc điểm nổi bật Dẫn đầu phân khúc MPV, bền bỉ, rộng rãi Tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ an toàn nổi trội Tiết kiệm nhiên liệu, mạnh mẽ, hybrid SUV

Kết luận

Năm 2025 thực sự là thời điểm lý tưởng để quyết định mua một trong ba mẫu xe Mitsubishi Xpander, Honda BRV hay Suzuki XL7 cho gia đình. Với Xpander, khách hàng chọn sự ổn định, không gian rộng rãi và bộ máy bền bỉ đã được kiểm chứng. Nếu ưu tiên công nghệ hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn tiên tiến, Honda BRV là lựa chọn xứng đáng cùng ưu đãi hấp dẫn. Còn Suzuki XL7 mang đến trải nghiệm lái SUV mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ hybrid, đi kèm mức giá rất cạnh tranh.

Mua xe ngày hôm nay, tận hưởng năm sau những tiện ích, giá trị tiết kiệm và sự an tâm trong vận hành là lựa chọn khôn ngoan mà bất cứ khách hàng nào cũng sẽ cảm ơn bản thân mình không chần chừ.