Xem trước phiên bản HEV của dòng xe Toyota Vios mới

Toyota giới thiệu Yaris Ativ HEV (Vios Hybrid) tại Thái Lan với hai phiên bản, sở hữu động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu 3,8 lít/100km và nhiều công nghệ an toàn hiện đại. Cụ thể, Yaris Ativ HEV vốn là tên gọi khác của Vios Hybrid vừa được Toyota trình làng tại Thái Lan, đánh dấu lần đầu tiên mẫu sedan hạng B này xuất hiện với tùy chọn hybrid trong khu vực.

Ngoại thất không thay đổi quá nhiều so với bản xăng, vẫn giữ lưới tản nhiệt hình thang lớn, đèn LED hiện đại nhưng bổ sung logo viền xanh lam và huy hiệu “HEV” nhận diện dòng xe hybrid. Riêng bản GR Sport HEV có gói trang trí thể thao với vành 17 inch, logo GR và hệ thống treo tinh chỉnh cho cảm giác lái hứng khởi hơn.

Bên trong, Toyota Vios Hybrid được nâng cấp với màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế da pha nỉ, đèn viền nội thất, điều hòa tự động cùng sạc không dây.

Điểm nhấn quan trọng là hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng, dung tích 1.5 kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, pin lithium-ion 0,7 kWh và hộp số e-CVT. Xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,8 lít/100 km và tốc độ tối đa 160 km/h.

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense được trang bị đầy đủ với cảnh báo va chạm, phanh tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ kèm Stop&Go và camera 360 độ. Với mức giá cạnh tranh cùng công nghệ hybrid, Toyota Vios Hybrid tại Thái Lan hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda City và Mazda 2 hybrid trong phân khúc sedan hạng B.

Toyota Vios vốn là mẫu sedan cỡ B bán chạy tại Việt Nam, nên việc Thái Lan ra mắt bản hybrid mở ra khả năng cao mẫu xe này sẽ sớm được đưa về nước. Nếu xuất hiện, Vios Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda City e:HEV, đồng thời trở thành lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng tìm kiếm sedan tiết kiệm nhiên liệu và nhiều công nghệ an toàn hiện đại.

Xe được phân phối với hai phiên bản gồm Premium HEV giá 22.400 USD tương đương hơn 580 triệu đồng và GR Sport HEV giá 23.900 USD tương đương hơn 620 triệu đồng.