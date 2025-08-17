Toyota Vios có những giảm giá gì trong tháng 8/2025?

Hãng xe Nhật Toyota và hệ thống Đại lý trên toàn quốc triển khai giảm giá mạnh dành cho khách hàng trong nước mua xe vào tháng 8/2025. Cụ thể, áp dụng giảm giá này dành cho khách hàng mua xe mới trong tháng 8/2025 và có thời gian áp dụng từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 31/08.

Các mẫu xe áp dụng như sau: Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Toyota Vios và tất cả khách hàng khi hoàn tất thủ tục và thanh toán 100% khi mua xe sẽ được áp dụng giảm giá trực tiếp. Ở mẫu xe sedan hạng B Toyota Vios sẽ được áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương từ 30 đến 35 triệu đồng và kèm theo gói bảo hiểm trị giá từ 7 đến 8 triệu đồng.

Cụ thể, ở phiên bản Vios E (MT) sẽ được giảm giá tổng 30 triệu đồng trong đó có 23 triệu đồng (50% lệ phí trước bạ) và 7 triệu đồng gói bảo hiểm thân vỏ. Phiên bản Vios E (CVT) được giảm giá 25 triệu đồng (50% lệ phí trước bạ) và 7,5 triệu đồng. Bản cao cấp nhất Vios G (CVT) có mức giảm tổng 35 triệu đồng bao gồm: 27 triệu đồng (50% lệ phí trước bạ) và 8 triệu đồng gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm.

Ngoài ra, khi hoàn tất thủ tục thanh toán 100% khách hàng Việt còn được lựa chọn thêm 3 gói tài chính được Toyota Việt Nam áp dụng trong tháng này. Sự thành công trong doanh số của Vios không đơn thuần là may mắn mà chính là giá trị cốt lõi mà mẫu ô tô này mang tới cho người dùng Việt.

aTrải qua nhiều đời xe và hơn 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Vios được người đã sử dụng đánh giá cao về độ bền bỉ khi nhiều năm sử dụng nhưng vẫn đầm chắc như ngày đầu. Chính vì thế, Vios luôn nằm top xe giữ giá tốt nhất tại Việt Nam

Bên cạnh đó, Toyota Vios cũng có được ngoại thất thể thao hiện đại, kèm sự linh hoạt khi di chuyển trên đường phố nên phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Nội thất trang bị tuy không vượt trội so với các hãng xe Hàn nhưng đủ dùng, khoang nội thất lại rộng rãi và các trang bị an toàn cũng thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc với 7 túi khí trên phiên bản mới nhất.

Toyota Vios được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L Dual VVT-I, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,77 lít xăng/100km.

Hiện hãng cần một phiên bản mới hoàn toàn và chính sách giá ưu đãi mới sẽ rất cần để Toyota Vios có thể tiếp tục giữ vững vị thế và gia tăng doanh số khi mà nhu cầu mua xe của người Việt dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Ngoài những chính sách giảm giá từ hãng Toyota, mẫu xe Vios còn được nhiều đại lý tặng thêm các sản phẩm có giá trị và nâng tổng giảm giá lên đến hơn 50 triệu đồng.