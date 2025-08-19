Toyota Vios Hybrid sẵn sàng ra mắt làm sôi động phân khúc sedan hạng B

Thông tin này được tiết lộ qua một video trên YouTube và được xác nhận bởi Headlightmag. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Vios Hybrid sẽ mang tên Yaris Ativ HEV cùng hai biến thể: HEV Premium và HEV GR Sport.

Yaris Ativ HEV là phiên bản dành cho thị trường Thái Lan của Vios Hybrid.

Yaris Ativ HEV ra mắt ba năm sau khi phiên bản không phải hybrid được giới thiệu vào tháng 8/2022. Mặc dù thông tin chi tiết về hệ truyền động hybrid vẫn còn hạn chế, các phương tiện truyền thông Thái Lan dự đoán rằng mẫu sedan này sẽ sử dụng công nghệ tương tự như trên mẫu Yaris Cross Hybrid đã ra mắt lần đầu tiên vào tháng 10/2023.

Được biết, Toyota Yaris Cross HEV trang bị động cơ xăng 2NR-VEX 1.5 lít hút khí tự nhiên sản sinh công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm. Động cơ này kết hợp với một động cơ điện có công suất 79 mã lực. Sức mạnh động cơ được truyền đến bánh trước thông qua hộp số E-CVT, với động cơ điện được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion 0,7 kWh. Toyota công bố mức tiêu thụ nhiên liệu 3,8 Km/L và tốc độ tối đa 160 Km/h cho Yaris Cross HEV.

Yaris Ativ HEV sẽ có giá tối thiểu là 567 triệu đồng?

Tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross có giá bán 650 triệu đồng cho bản xăng và 765 triệu đồng cho bản Hybrid. Phiên bản Hybrid của Toyota Vios nhiều khả năng sẽ dưới mức 765 triệu đồng, rẻ hơn Yaris Cross HEV như những gì xảy ra tại Thái Lan.

Tại Thái Lan, Toyota Yaris Ativ HEV dự kiến có giá trên 700.000 baht (567 triệu đồng). Để so sánh, hai phiên bản hybrid của Honda City tại Thái Lan, e:HEV SV và e:HEV RS, có giá lần lượt là 729.000 và 799.000 baht (590 và 648 triệu đồng). Các phiên bản không hybrid của Honda City có giá khởi điểm từ 599.000 baht (485 triệu đồng).

Động cơ Hybrid khiến Toyota Vios khẳng định thêm trên thị trường sedan hạng B.

Hiện tại, thông tin về việc Vios/Yaris Ativ HEV có được bán tại Việt Nam hay không vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, việc Toyota cung cấp phiên bản hybrid của Vios về Việt Nam sẽ giúp mẫu sedan hạng B này tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh phân khúc này đang có dấu hiệu chậm lại.