Xe ý tưởng Avatr lộ những hình ảnh đầu tiên

Avatr là mẫu xe sedan ý tưởng dài hơn Rolls-Royce Phantom, trần kính toàn cảnh, nội thất AI Vortex, mở hướng cho dòng xe điện cao cấp tương lai. Cụ thể, tại triển lãm ôtô IAA Munich, Avatr gây chú ý khi giới thiệu mẫu sedan ý tưởng Vision Xpectra.

Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Energy Force” với các tấm ốp thân phẳng, chắn bùn mở rộng và kính chắn gió cỡ lớn. Cụm đèn pha hai tầng đặc trưng kết hợp cản trước hốc hút gió lớn, nắp ca-pô gắn logo nổi tạo diện mạo sang trọng và hiện đại.

Điểm khác biệt nằm ở thân xe không có tay nắm cửa, không cột B, cửa sau mở ngược giúp tối ưu không gian ra vào. Trần xe toàn kính kéo dài về phía sau, kết hợp đèn hậu nối liền mang lại phong cách thanh thoát. Với kích thước tổng thể lần lượt dài x rộng x cao là: 5.843 x 2.132 x 1.405 mm và trục cơ sở 3.450 mm, Vision Xpectra thậm chí còn dài hơn Rolls-Royce Phantom 81 mm

Bên trong, khoang cabin mang phong cách tương lai. Trung tâm bảng điều khiển đặt “Vortex” – một vật thể được hỗ trợ AI, có khả năng kết nối cảm xúc giữa người lái và xe qua công nghệ ánh sáng. Bên dưới là màn hình trong suốt, trong khi cụm điều khiển trung tâm bằng thủy tinh có thể nhận diện cảm ứng và cử chỉ. Các chi tiết nội thất được điêu khắc tinh xảo, từ táp-lô, táp-pi đến ghế ngồi với tựa đầu trong suốt, nhấn mạnh sự sang trọng và tinh tế.

Dù chưa công bố hệ dẫn động, nhiều khả năng Vision Xpectra sẽ có biến thể xe điện BEV hoặc EREV giống các sản phẩm khác của Avatr. Tuy không được sản xuất hàng loạt, mẫu concept này sẽ định hướng cho các dòng xe tương lai của thương hiệu.

Avatr là liên doanh cao cấp giữa Changan và CATL, với Huawei đóng vai trò phát triển công nghệ và hệ điều hành. Ra mắt từ năm 2022, hãng hiện bán 4 mẫu gồm CUV fastback 11, liftback 12, SUV 07 và sedan 06, với tổng cộng hơn 140.000 xe đã giao tại Trung Quốc. Theo kế hoạch, Avatr sẽ mở rộng lên 17 mẫu xe vào năm 2030, khẳng định tham vọng tại phân khúc cao cấp.