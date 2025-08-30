5 lưu ý khi lái ô tô điện qua vùng ngập nước

Theo Ecoplex Energy, ô tô điện hiện đại được thiết kế để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả mưa lớn và đường sá ngập lụt. Xe điện không bị thủy kích như xe xăng vì được chế tạo với công nghệ niêm phong tiên tiến để bảo vệ các linh kiện điện nhạy cảm khỏi hư hỏng do nước. Bộ pin, động cơ và bộ điều khiển được đặt trong vỏ chống nước và trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi lăn bánh trên đường.

Xe điện được cho là di chuyển qua vùng ngập nước tốt hơn xe xăng. Ảnh: MXH

Theo The Times of India, nếu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hoặc đi qua vùng nước đọng trong giới hạn an toàn (thường không quá một nửa chiều cao bánh xe), ô tô điện vẫn có thể hoạt động bình thường mà không có nguy cơ chập mạch hoặc hỏng hóc. Tuy nhiên, nếu bị ngập trong nước quá sâu trong thời gian dài, nguy cơ hư hỏng các bộ phận khác, chẳng hạn như động cơ điện và hệ thống điện tử có thể tăng lên.

Trên thực tế, các trạm sạc xe điện công cộng và tư nhân được thiết kế để bảo vệ chống điện giật. Tuy nhiên, tài xế không nên sạc xe dưới trời mưa, lũ lụt.

Dưới đây là 5 lưu ý tài xế cần biết khi lái xe qua vùng ngập nước:

1. Đánh giá độ sâu vùng ngập

Tuyệt đối không cho xe đi qua khu vực mà mực nước cao hơn nửa bánh xe hoặc vượt ngưỡng khuyến cáo trong sách hướng dẫn. Nước càng sâu, nguy cơ tràn vào khoang pin, cabin hoặc làm hỏng các chi tiết điện tử càng lớn. Nếu không chắc chắn, hãy dừng lại và tìm tuyến đường thay thế.

2. Giữ tốc độ ổn định

Khi buộc phải đi qua vùng nước, hãy di chuyển chậm rãi, giữ tốc độ ổn định khoảng 5–10 km/h. Đi nhanh dễ tạo sóng nước, gây ngập sâu hơn hoặc khiến nước bắn vào khoang động cơ, khoang pin. Đồng thời, không phanh gấp hoặc tăng tốc đột ngột trong khu vực ngập.

Xe điện được cho là di chuyển qua vùng ngập nước tốt hơn xe xăng. Ảnh: MXH

3. Tránh dừng xe giữa đoạn ngập

Việc dừng lại khi xe đang chìm trong nước có thể khiến dòng nước tràn vào sâu hơn. Nếu thấy xe có dấu hiệu hụt ga hoặc cảnh báo pin, hãy cố gắng thoát khỏi vùng ngập an toàn nhất có thể.

4. Kiểm tra xe sau khi đi qua

Sau khi vượt qua đoạn ngập, nên kiểm tra phanh, hệ thống điện và gầm xe. Nếu phát hiện cảnh báo bất thường, xe phát ra tiếng lạ hoặc có mùi khét, hãy đưa đến xưởng dịch vụ để kiểm tra ngay.

5. Chủ động phòng tránh

Dù xe điện có khả năng chống nước nhất định, tốt nhất vẫn là “né ngập”. Người lái nên theo dõi dự báo thời tiết, ứng dụng cảnh báo ngập và lựa chọn tuyến đường an toàn hơn.

Tóm lại, xe điện có ưu thế nhất định khi đi qua vùng ngập so với xe xăng, nhưng không có nghĩa là “vượt mọi địa hình”. Sự chủ động, thận trọng và tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất vẫn là chìa khóa để bảo vệ cả người lái lẫn phương tiện. Khi gặp mưa ngập, tốt nhất hãy ưu tiên an toàn và tìm cách tránh đường nước sâu thay vì thử thách chiếc xe.