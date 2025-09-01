Ô tô điện mini mới tầm hoạt động 200km, giá siêu rẻ chỉ ngang xe tay ga

Livan Auto vừa công bố mẫu xe điện mới mang tên Smurf-Mobile, một chiếc xe điện cỡ nhỏ được trang bị động cơ điện công suất 40 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Xe có thể lắp pin 17 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 200 km. Với giá dự kiến khoảng 5.000 USD, Smurf-Mobile hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng có ngân sách thấp.

Livan Smurf ra mắt.

Chiếc xe điện này có thiết kế độc đáo, trông như bước ra từ một bộ phim hoạt hình. Livan Auto cho biết: "Những chú Xì Trum Xanh sắp xuất hiện", khi công bố hình ảnh chính thức đầu tiên của Smurf. Được ra mắt vào tháng 1 năm 2022, Livan Auto là thương hiệu thuộc sở hữu của Geely, gã khổng lồ ô tô Trung Quốc, và đã sở hữu hơn 1.000 bằng sáng chế cho các nền tảng và công nghệ xe điện.

Mẫu xe điện có thiết kế độc đáo

Về kích thước, Smurf có chiều dài 3.100 mm, rộng 1.558 mm và cao 1.610 mm, nhỏ gọn hơn nhiều so với Fiat 500e, mẫu xe điện nhỏ nhất hiện có tại Mỹ. Thiết kế của Smurf được Livan mô tả là "thực sự lãng mạn", với đèn pha giống như đôi mắt của một chú yêu tinh và đèn hậu lấy cảm hứng từ thế giới kỳ ảo.

Livan Smurf có kích thước nhỏ gọn

Mặc dù nhỏ gọn, Smurf được trang bị công nghệ và phần mềm tiên tiến nhất của Geely. Nội thất mang phong cách thiết kế tối giản và có ba tông màu lựa chọn, gồm hồng, xám và xanh lá. Vô-lăng hai chấu, cần số dạng núm xoay, màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi và móc treo đồ tiện dụng.

Smurf được trang bị công nghệ và phần mềm tiên tiến nhất của Geely

Mẫu xe này được trang bị động cơ điện duy nhất với công suất lên đến 30 kW (40 mã lực). Theo CarNewsChina, Smurf được cung cấp năng lượng bởi pin 17 kWh, cho quãng đường chạy 200 km (124 dặm).

Với mức giá dự kiến dưới 5.000 USD (khoảng 132,6 triệu đồng), Livan Smurf sẽ cạnh tranh với các mẫu xe điện siêu rẻ khác tại Trung Quốc như Hongguang Mini EV của SAIC-GM-Wuling hay Bestune Pony mới.