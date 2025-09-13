Tháng 8/2025, VinFast bàn giao gần 11.000 ô tô điện

VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2025 đạt 10.922 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe, tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm.

Mẫu xe bán chạy nhất tháng vừa qua của VinFast là VF 5 với doanh số 2.745 chiếc, tích lũy từ đầu năm đạt 27.109 xe. Một phiên bản khác của VF 5 dành cho nhóm khách kinh doanh dịch vụ vận tải là Herio Green cũng có 2.395 xe bán ra trong tháng 8.

Đứng thứ hai doanh số của VinFast là VF 3, giao 2.481 chiếc trong tháng 8, lũy kế từ đầu năm đạt 28.704 xe, đồng thời là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Xếp thứ 3 trong danh sách của VinFast là mẫu B-SUV VF 6, doanh số 2.038 chiếc được giao trong tháng 8, lũy kế từ đầu năm là 12.492 xe. Ở phân khúc C-SUV, VinFast VF 7 đạt doanh số 718 xe được giao, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm đạt 5.099 xe

Theo VinFast, các mẫu xe còn lại như VF 8, VF 9, Nerio Green và Limo Green cũng đóng góp doanh số đáng kể. Trong đó, những chiếc Limo Green được hãng này bàn giao từ ngày 5/8, đánh dấu sự tham gia của hãng xe Việt Nam vào phân khúc MPV 7 chỗ phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Hiện, VinFast là thương hiệu có dải sản phẩm ôtô thuần điện đa dạng bậc nhất thị trường, từ phân khúc mini-SUV, A-SUV đến E-SUV, và một mẫu MPV 7 chỗ. Thời gian tới, VinFast dự kiến bán ra thị trường Minio Green được tối ưu cho kinh doanh vận tải, mẫu xe chở hàng cỡ nhỏ EC Van và các dòng bus dành cho giao thông công cộng.