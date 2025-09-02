Những mẫu xe hybrid sạc điện đáng tin cậy năm 2025

Xe hybrid sạc điện (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle) là loại xe kết hợp động cơ xăng và động cơ điện, có khả năng chạy thuần điện trong một quãng đường nhất định và cần sạc pin bằng nguồn điện ngoài để tối ưu hóa hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Xe PHEV mang lại sự linh hoạt khi vừa có thể sạc pin để di chuyển bằng điện, vừa có thể sử dụng động cơ xăng khi cần thiết, tránh được tình trạng hết điện như xe điện thuần túy.

Xe PHEV đang trở thành lựa chọn phổ biến cho những người tiêu dùng muốn tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn tận hưởng sự tiện lợi của động cơ xăng. Tuy nhiên, độ tin cậy của các mẫu xe này vẫn là một vấn đề khiến nhiều khách hàng băn khoăn.

Theo báo cáo từ Consumer Reports và Car and Driver, không phải tất cả các mẫu PHEV đều bền bỉ như quảng cáo. Trong năm 2025, chỉ một số ít mẫu xe được đánh giá cao về khả năng vận hành ổn định, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Dưới đây là những mẫu xe hybrid cắm sạc đáng tin cậy nhất năm 2025.

Toyota Prius PHEV

Không thể không nhắc đến Toyota Prius, mẫu xe tiên phong trong phân khúc hybrid từ năm 1997. Phiên bản Prius PHEV (trước đây là Prius Prime) ra mắt từ năm 2012 và nhanh chóng được công nhận là sedan PHEV đáng tin cậy nhất.

Tạp chí Car and Driver đã chấm điểm tuyệt đối 10/10 cho Toyota Prius PHEV 2025, trong khi Consumer Reports xếp mẫu xe này ở vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan PHEV, ngang bằng với KIA Niro về độ tin cậy. Đặc biệt, chưa có khiếu nại nào về mẫu Prius PHEV 2024 gửi đến Cục Quản lý An toàn Đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA), khẳng định độ tin cậy của mẫu xe này.

Toyota RAV4 PHEV

Trong phân khúc SUV cỡ C, Toyota RAV4 PHEV 2025 nổi bật với độ ổn định và chi phí sử dụng hợp lý. Consumer Reports đã xếp RAV4 PHEV là SUV PHEV tốt nhất và là mẫu xe PHEV toàn diện nhất trên thị trường. Car and Driver đánh giá mẫu xe này ở vị trí thứ 2 với điểm số 8/10.

Hiện tại, chỉ có hai khiếu nại từ người dùng gửi đến NHTSA, không liên quan đến hệ thống truyền động hybrid. Với số lượng xe bán ra lớn và gần như không có lỗi nghiêm trọng, RAV4 PHEV 2025 là lựa chọn hàng đầu cho những ai ưu tiên độ tin cậy.

Lexus NX 450h+

Ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, Lexus NX 450h+ 2025 nổi bật với sự kết hợp giữa sang trọng và độ tin cậy. Đây được xem là phiên bản cao cấp của Toyota RAV4. Consumer Reports đã đánh giá Lexus NX 450h+ là SUV hạng sang PHEV tốt nhất và đứng thứ 5 trong toàn bộ dòng xe PHEV.

Mặc dù NHTSA đã ban hành hai đợt triệu hồi liên quan đến lỗi dây an toàn và tựa đầu, Lexus đã nhanh chóng khắc phục và chưa ghi nhận khiếu nại nào về độ bền.

Mazda CX-90 PHEV

Trong phân khúc SUV hybrid sạc điện cỡ trung, Mazda CX-90 PHEV 2025 là lựa chọn lý tưởng cho gia đình với 3 hàng ghế. Mẫu xe này nổi bật với khả năng vận hành ổn định và phạm vi hoạt động bằng điện lên tới 42 km.

Tạp chí Car and Driver đã chấm 9,5/10 điểm cho Mazda CX-90 PHEV, xếp hạng đầu bảng trong danh sách SUV cỡ trung tốt nhất. Hiện tại, mẫu xe này chưa nhận được khiếu nại nào từ khách hàng gửi đến NHTSA.

Volvo XC60 T8 Recharge

Mẫu xe XC60 PHEV của Volvo, được phát triển trên nền tảng khung gầm chung với S60 sedan, sở hữu công suất 455 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h chỉ trong 4,5 giây. Xe được trang bị cụm pin cho phép di chuyển hoàn toàn bằng điện trong quãng đường 56 km.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của XC60 T8 AWD Recharge đạt 3,73 lít/100 km. Hiện tại, mẫu xe này đang được Volvo nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá niêm yết 2,89 tỷ đồng.

Dodge Hornet PHEV

Mẫu SUV Dodge Hornet, được phát triển trên nền tảng khung gầm chung với Alfa Romeo Tonale, hiện có hai phiên bản cao cấp là R/T và R/T Plus, được trang bị hệ thống hybrid sạc điện.

Với cấu hình hybrid này, Hornet đạt công suất tối đa 288 mã lực và mô-men xoắn 519 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 97 km/h chỉ trong 5,6 giây.

Đặc biệt, xe có khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện trong quãng đường lên tới 53 km, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,05 lít/100 km, tương đương với Alfa Romeo Tonale.