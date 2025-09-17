Chiếc Hyundai Accent số tự động một chủ, giá chỉ 253 triệu đồng tại TP.HCM

Một chiếc Hyundai Accent 1.4 AT đời 2014 đang được rao bán với mức giá 253 triệu đồng, con số khá dễ tiếp cận trong bối cảnh thị trường xe cũ hiện nay. Sau hơn 10 năm lăn bánh, mẫu hatchback này đã đi quãng đường khoảng 110.000Km, con số phù hợp với mức sử dụng bình quân của nhiều gia đình đô thị. Với lợi thế là xe nhập khẩu, Accent đời 2014 vẫn giữ được một số giá trị nhất định về độ bền và tính ổn định trong vận hành.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoại hình xe được đánh giá khá bền dáng so với thời điểm ra mắt. Thiết kế hatchback nhỏ gọn, năm cửa, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc. Màu sơn bạc trung tính giúp chiếc xe giữ được vẻ ngoài ít lỗi thời và dễ bán lại trên thị trường. Chủ xe cho biết toàn bộ thân vỏ, keo chỉ còn nguyên bản, không bị đâm đụng hay ngập nước, yếu tố then chốt để người mua yên tâm khi cân nhắc một chiếc xe đã hơn một thập kỷ tuổi đời.

Khoang nội thất màu kem tạo cảm giác sáng sủa, đi cùng lời cam kết giữ nguyên zin từ ghế ngồi đến các chi tiết nhựa. Với tầm giá này, người mua khó kỳ vọng một khoang cabin hiện đại như các mẫu đời mới, song Accent 2014 vẫn đáp ứng cơ bản sự thoải mái cho năm chỗ ngồi. Vị trí lái trực quan, các nút bấm dễ sử dụng, vô lăng và cần số còn gọn gàng là điểm cộng với những ai cần một chiếc xe thực dụng.

Động cơ xăng 1.4L kết hợp hộp số tự động, công suất không quá mạnh mẽ nhưng đủ để di chuyển linh hoạt trong phố và thỉnh thoảng đi đường trường. Dẫn động cầu trước giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và dễ kiểm soát. Trải nghiệm từ nhiều người dùng Accent đời này cho thấy mức tiêu hao nhiên liệu dao động khoảng 7 - 8 lít/100Km, tương đối hợp lý với một chiếc hatchback đô thị. Xe đã đi 110.000Km nhưng nếu được bảo dưỡng đúng định kỳ thì động cơ và hộp số vẫn còn dư khả năng phục vụ thêm nhiều năm nữa.

Một vài ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Ở góc độ thị trường, Hyundai Accent 2014 hiện là lựa chọn trong phân khúc xe cũ tầm giá 250 triệu đồng, nơi khách hàng thường so sánh với Kia Morning hay Chevrolet Spark cùng đời. Lợi thế của Accent nằm ở kích thước nhỉnh, khoang nội thất rộng rãi và thương hiệu được ưa chuộng trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, điểm hạn chế là tuổi đời đã hơn 10 năm, dễ phát sinh chi phí bảo dưỡng và thay thế linh kiện, đặc biệt với những chi tiết điện tử đã qua sử dụng lâu dài.

Một điểm đáng chú ý là chiếc xe này thuộc sở hữu một chủ từ đầu, yếu tố quan trọng để hạn chế tình trạng xe qua tay nhiều người và khó truy vết lịch sử. Người bán cũng khẳng định sẵn sàng thương lượng giá với khách hàng thiện chí, mở ra cơ hội để người mua có thêm lợi thế khi đàm phán. Trong bối cảnh xe mới liên tục tăng giá, một chiếc hatchback cũ giá chỉ hơn 250 triệu đồng vẫn là lựa chọn kinh tế, nhất là cho những gia đình trẻ cần phương tiện đi lại ổn định mà không đặt nặng yêu cầu công nghệ.

Nhìn chung, Hyundai Accent 1.4 AT 2014 đang được rao bán là mẫu xe phù hợp cho những ai tìm kiếm một chiếc ô tô với chi phí tiết kiệm, độ bền chấp nhận được và không gian đủ rộng để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, người mua cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng bảo dưỡng, hệ thống gầm bệ và điện trước khi xuống tiền, để đảm bảo chiếc xe vẫn vận hành ổn định và tránh những chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Với giá 253 triệu đồng, đây là một sự lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe cũ bình dân.