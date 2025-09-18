Mazda CX-5 và Ford Territory tung loạt giảm giá mới
Hàng loạt mẫu xe giảm giá trong tháng này và có cả hai dòng xe Ford Territory và Mazda CX-5.
Ford Territory 2025 vừa ra mắt đã giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng, trong khi Mazda CX-5 hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa giá thực tế xuống chỉ từ 704 triệu đồng. Cuộc đua ưu đãi C-SUV ngày càng nóng. Cụ thể, ngay sau khi ra mắt giữa tháng 8, Ford Territory 2025 đã nhanh chóng bước vào cuộc đua ưu đãi cùng Mazda CX-5. Nếu như Territory không còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, thì các đại lý đã áp dụng mức giảm trực tiếp 20 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, đưa giá bán thực tế xuống còn 742 - 876 triệu đồng.
Trong khi đó, Mazda CX-5 dù không giảm trực tiếp nhưng lại được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Sau ưu đãi, giá khởi điểm chỉ còn 709 triệu đồng, thậm chí một số đại lý hạ thêm 5 triệu đồng, đưa mức giá thực tế của bản tiêu chuẩn xuống 704 triệu đồng, ngang bằng với SUV hạng B như Mitsubishi Xforce.
Theo các ý kiến từ các hội nhóm mạng xã hội, nguyên nhân khiến cả Territory và CX-5 phải tung khuyến mại sâu là do thị trường đang trong giai đoạn tháng Ngâu, vốn được coi là thời điểm thấp điểm của ngành ô tô. Số liệu tháng 8 cho thấy sức tiêu thụ của cả hai mẫu xe đều sụt giảm đáng kể. Ford Territory giảm tới 48% so với tháng 7, chỉ đạt 481 xe. Mazda CX-5 bán ra 1.025 chiếc, giảm 35,4% nhưng vẫn duy trì ngôi đầu phân khúc C-SUV.
Việc các hãng đồng loạt tung ưu đãi lớn cho thấy áp lực tồn kho và sức mua sụt giảm đang ảnh hưởng mạnh tới phân khúc C-SUV. Cuộc đua giảm giá được dự báo sẽ còn kéo dài sang quý cuối năm, khi thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm.
Không chỉ Territory và CX-5, nhiều mẫu xe khác trong phân khúc C-SUV cũng tung ra khuyến mại hấp dẫn: Subaru Forester giảm giá 170 - 230 triệu đồng tùy phiên bản. Tiếp theo là mẫu xe Honda CR-V hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho bản G và L. Và cuối cùng là Hyundai Tucson được ưu đãi lên tới 55 triệu đồng từ TC Motor.
Hướng tới nhu cầu của gia đình nhưng Ford Territory vẫn có thể sẽ là lựa chọn rất đáng cân nhắc dành cho những tài xế chạy dịch vụ muốn một chiếc xe...
