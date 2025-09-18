Mazda CX-5 và Ford Territory tung loạt giảm giá mới

Ford Territory 2025 vừa ra mắt đã giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng, trong khi Mazda CX-5 hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa giá thực tế xuống chỉ từ 704 triệu đồng. Cuộc đua ưu đãi C-SUV ngày càng nóng. Cụ thể, ngay sau khi ra mắt giữa tháng 8, Ford Territory 2025 đã nhanh chóng bước vào cuộc đua ưu đãi cùng Mazda CX-5. Nếu như Territory không còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, thì các đại lý đã áp dụng mức giảm trực tiếp 20 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, đưa giá bán thực tế xuống còn 742 - 876 triệu đồng.

Trong khi đó, Mazda CX-5 dù không giảm trực tiếp nhưng lại được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Sau ưu đãi, giá khởi điểm chỉ còn 709 triệu đồng, thậm chí một số đại lý hạ thêm 5 triệu đồng, đưa mức giá thực tế của bản tiêu chuẩn xuống 704 triệu đồng, ngang bằng với SUV hạng B như Mitsubishi Xforce.

Theo các ý kiến từ các hội nhóm mạng xã hội, nguyên nhân khiến cả Territory và CX-5 phải tung khuyến mại sâu là do thị trường đang trong giai đoạn tháng Ngâu, vốn được coi là thời điểm thấp điểm của ngành ô tô. Số liệu tháng 8 cho thấy sức tiêu thụ của cả hai mẫu xe đều sụt giảm đáng kể. Ford Territory giảm tới 48% so với tháng 7, chỉ đạt 481 xe. Mazda CX-5 bán ra 1.025 chiếc, giảm 35,4% nhưng vẫn duy trì ngôi đầu phân khúc C-SUV.

Việc các hãng đồng loạt tung ưu đãi lớn cho thấy áp lực tồn kho và sức mua sụt giảm đang ảnh hưởng mạnh tới phân khúc C-SUV. Cuộc đua giảm giá được dự báo sẽ còn kéo dài sang quý cuối năm, khi thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm.

Không chỉ Territory và CX-5, nhiều mẫu xe khác trong phân khúc C-SUV cũng tung ra khuyến mại hấp dẫn: Subaru Forester giảm giá 170 - 230 triệu đồng tùy phiên bản. Tiếp theo là mẫu xe Honda CR-V hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho bản G và L. Và cuối cùng là Hyundai Tucson được ưu đãi lên tới 55 triệu đồng từ TC Motor.