Trung Quốc tạo đột phá giúp dễ dàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách khắc phục một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến pin lithium-metal thế hệ mới, vốn thường gặp phải tình trạng hỏng hóc nhanh chóng do sự hình thành của các tinh thể nhỏ, nhọn gọi là dendrites. Những tinh thể này giống như lớp gỉ sét bên trong pin gây ra hiện tượng chập mạch và làm giảm đáng kể tuổi thọ của pin.

Chỉ cần một hợp chất phổ biến có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin xe điện.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc bổ sung một hợp chất phổ biến là axit amin L-cysteine có thể hoạt động như một lá chắn bảo vệ, ngăn chặn sự phát triển của các dendrites ngay từ đầu.

Được công bố trên tạp chí National Science Review, kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung này có thể giúp tăng tuổi thọ chu kỳ sạc của pin lên gấp 10 lần. Điều này có nghĩa nếu một pin hiện tại chỉ có thể sử dụng vài trăm chu kỳ sạc, công nghệ mới này có thể kéo dài con số đó lên hàng nghìn chu kỳ. Với người lái xe điện, điều này đồng nghĩa với việc pin có thể sử dụng lâu hơn nhiều năm so với các mẫu hiện tại, từ đó giúp tiết kiệm chi phí pin thay thế vốn rất đắt đỏ.

Khám phá này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của cộng đồng khoa học khi nhiều nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các chất phụ gia khác nhau để cải thiện tuổi thọ pin. Một số thí nghiệm thậm chí sử dụng thành phần chính trong đường.

Kéo dài tuổi thọ pin xe điện sẽ là nền tảng để nhiều người sẵn sàng chuyển sang xe điện hơn.

Bên cạnh đó, nhiều công ty cũng đang phát triển các thiết kế hoàn toàn mới, như pin thể rắn, loại bỏ hoàn toàn chất lỏng dễ cháy nhằm tăng cường an toàn. Những tiến bộ này đã mang lại những cải tiến thực tế, với một số mẫu xe điện mới có thể tăng thêm 482 km phạm vi hoạt động chỉ trong 20 phút sạc.

Việc cải thiện pin không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp năng lượng sạch trở nên thực tiễn hơn. Một chiếc xe điện bền bỉ hơn sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí và dễ dàng chuyển đổi từ xe chạy xăng, góp phần vào việc cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.