Toyota bZ7 trình làng, sedan thuần điện dài hơn 5 mét

Liên doanh GAC-Toyota vừa công bố loạt hình ảnh chính thức của mẫu sedan thuần điện Toyota bZ7, dự kiến trình làng toàn cầu vào cuối năm nay. Đây là sản phẩm then chốt trong kế hoạch mở rộng dải xe bZ, đồng thời thể hiện sự gắn kết ngày càng sâu giữa Toyota và các tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc.

Điểm nhấn của bZ7 nằm ở khoang lái thông minh vận hành trên nền tảng Huawei HarmonyOS, kết hợp cùng hệ truyền động điện do Huawei phát triển. Đặc biệt, mẫu xe này cũng sẽ là chiếc đầu tiên kết nối vào hệ sinh thái “Human x Car x Home” của Xiaomi, mang đến trải nghiệm đồng bộ giữa ô tô, thiết bị cá nhân và các sản phẩm nhà thông minh. Người lái có thể thao tác từ xa, chẳng hạn kích hoạt điều hòa tại nhà thông qua màn hình trung tâm trên xe.

Tháng 6/2025, GAC-Toyota đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Huawei, Momenta và Xiaomi. Trong đó, Momenta phụ trách công nghệ hỗ trợ lái tự động, còn Xiaomi đảm nhận mảng kết nối xe với hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Toyota bZ7 có chiều dài 5.130 mm, rộng 1.965 mm, cao 1.506 mm, trục cơ sở 3.020 mm và nặng 2.275 kg. Xe được định vị ở phân khúc sedan cỡ trung – lớn, hướng tới nhóm khách hàng của các mẫu EV hạng cao. Thiết kế ngoại thất theo phong cách fastback, nổi bật với lưới tản nhiệt kín, đèn pha chữ C, cửa không viền, tay nắm bán ẩn, mâm 21 inch và cánh gió “ducktail”. Phía trên nóc đặt cảm biến lidar hỗ trợ hệ thống lái tiên tiến.

Sức mạnh của Toyota bZ7 đến từ động cơ điện do Huawei phát triển, cho công suất tối đa 207 kW (278 mã lực), tốc độ tối đa 180 km/h. Xe sử dụng pin LFP do CALB-Tech cung cấp. Tuy nhiên, thông số về dung lượng pin và phạm vi di chuyển vẫn chưa được công bố chính thức.

Khoang nội thất tiếp tục khai thác phong cách xe điện hiện đại với vô-lăng ba chấu, cụm đồng hồ dạng hình thang, màn hình cảm ứng kích thước lớn, đèn viền nội thất và sạc không dây. Thông số chi tiết dự kiến sẽ được Toyota công bố trong thời gian tới.