Honda NWG150 trình làng - chuẩn xe ga cao cấp mới có thể "thế chỗ" SH160i

Honda NWG150 không chỉ thu hút sự chú ý bởi thiết kế độc đáo mà còn được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến, cùng khả năng vận hành vượt trội. Xe được phân phối với hai phiên bản: Standard và Moto Travel, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng từ đi lại hàng ngày đến những chuyến hành trình ngắn.

NWG150 sở hữu ngoại hình hiện đại, khác biệt với cụm đèn pha LED mang hình dáng “râu rồng” – một chi tiết thiết kế tạo điểm nhấn độc đáo và mang lại bản sắc riêng cho xe. Phần đèn định vị trung tâm được thiết kế theo dạng bậc thang, kết hợp cùng đèn hậu LED dạng module, tạo nên tổng thể hài hòa giữa tính thẩm mỹ và hiệu năng chiếu sáng.

Với mục tiêu phục vụ tối đa cho môi trường đô thị và những chuyến đi ngắn, Honda đã tối ưu kích thước và khả năng vận hành của xe. Phiên bản Standard có kích thước 1.940 x 742 x 1.163 mm và trọng lượng 137 kg, trong khi bản Moto Travel nhỉnh hơn với kích thước 2.108 x 742 x 1.282 mm, trọng lượng 147 kg. Cả hai phiên bản đều có yên xe cao 764 mm, với tư thế ngồi thoải mái và ổn định. Dung tích bình xăng đạt 8,2 lít và cốp xe dưới yên có thể tích lên đến 30 lít – đủ để chứa mũ bảo hiểm full-face cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Riêng phiên bản Moto Travel được trang bị thêm kính chắn gió cao, ốp bảo vệ tay lái, khung chống va và thùng đựng đồ phía sau có thể mở bằng nút bấm hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Honda NWG150 được trang bị khối động cơ eW15 hoàn toàn mới, dung tích 149,7cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này kế thừa công nghệ eSP+ danh tiếng của Honda, cho công suất cực đại đạt 11,4 kW (tương đương 15,3 mã lực) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 107 km/h và dễ dàng leo dốc với độ nghiêng lên đến 30 độ.

Hệ truyền động sử dụng hộp số vô cấp CVT kết hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idle Stop), giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Theo tiêu chuẩn kiểm định GB tại Trung Quốc, mức tiêu hao nhiên liệu của NWG150 chỉ khoảng 2,1 lít/100 km – một con số rất ấn tượng trong phân khúc xe tay ga 150cc.

Hệ thống treo sau có khả năng điều chỉnh tải trước với 5 cấp độ khác nhau, giúp người dùng tùy biến theo trọng lượng và nhu cầu di chuyển. Xe sử dụng lốp bán thể thao với thông số: lốp trước 110/70-14, lốp sau 130/70-13. Chiều dài cơ sở của xe đạt 1.315 mm và khoảng sáng gầm 135 mm, bảo đảm độ linh hoạt cao trong điều kiện đường phố phức tạp.

Honda NWG150 được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại vốn chỉ thường thấy trên các mẫu xe tay ga cao cấp. Hệ thống an toàn bao gồm phanh ABS hai kênh kết hợp kiểm soát lực kéo (TCS) giúp ngăn trượt bánh khi tăng tốc đột ngột.

Bảng đồng hồ trung tâm là màn hình TFT 7 inch full màu, hỗ trợ 3 giao diện người dùng (UI) tùy chỉnh, mang đến trải nghiệm điều khiển trực quan và cao cấp. Cụm đèn pha sử dụng công nghệ CLASS D với độ sáng vượt trội, lên đến 50.000 cd, bảo đảm khả năng chiếu sáng tốt trong mọi điều kiện.

Xe còn sở hữu cụm nút điều khiển thiết kế mới, có đèn nền hỗ trợ quan sát ban đêm, đi kèm đầy đủ các chức năng điều khiển. Đặc biệt, Honda NWG150 còn hỗ trợ camera hành trình DJI OSMO Action 5 Pro, cho phép ghi hình ban đêm và nhận diện khuôn mặt trong quá trình di chuyển.

Một trong những điểm nhấn công nghệ nổi bật là hệ thống Wi LINK+, cho phép kết nối điện thoại, mở khóa xe qua Bluetooth, NFC hoặc ứng dụng di động. Ngoài ra, xe còn được tích hợp cổng sạc nhanh USB-C 15W trong hộc chứa đồ phía trước, chìa khóa thông minh đi kèm tính năng chống trộm, và thùng chứa đồ thông minh điều khiển điện tử (chỉ có trên bản Moto Travel). Bên cạnh đó, người dùng còn có thể trang bị thêm các phụ kiện tùy chọn như: hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), tay lái sưởi, bộ phụ kiện du lịch, v.v.

Giá bán Honda NWG150 tại thị trường Trung Quôc là từ 16.980 nhân dân tệ - khoảng gần 63 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.