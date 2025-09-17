Không cài dây an toàn ở hàng ghế sau bị phạt bao nhiêu tiền?

Thói quen người Việt thường ít thắt dây an toàn khi ngồi ở hàng ghế phía sau, tuy nhiên hành vi này có thể dẫn đến việc vi phạm luật giao thông với mức phạt lên đến cả triệu đồng. Dây an toàn được xem là biện pháp cơ bản giúp giảm thiểu rủi ro chấn thương khi tai nạn xảy ra.

Tuy vậy, tại Việt Nam, phần lớn hành khách chỉ chú ý thắt dây khi ngồi ở hàng ghế trước, trong khi hàng ghế sau thường bị bỏ qua. Theo một số khảo sát thực tế cho thấy chỉ 31% hành khách người lớn sử dụng dây an toàn, còn ở hàng ghế sau, tỷ lệ này chỉ đạt 12%. Đây là con số đáng báo động, phản ánh sự chủ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Một trong những nguyên nhân chính đến từ đặc điểm kỹ thuật của xe. Hầu hết ô tô hiện nay đều trang bị cảm biến và cảnh báo cho hàng ghế trước, buộc người lái và hành khách phụ phải cài dây. Trái lại, hàng ghế sau hiếm khi có hệ thống cảnh báo, dù được lắp sẵn dây an toàn. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng việc cài dây không cần thiết, đặc biệt trong các chuyến đi ngắn hoặc trong nội đô.

Luật Giao thông đường bộ 2008 chỉ bắt buộc thắt dây ở hàng ghế trước. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế 1968, quy định đã mở rộng, yêu cầu tất cả vị trí có dây an toàn đều phải được sử dụng. Từ ngày 1/1/2018, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định mức phạt từ 100.000 - 200.000 đồng đối với hành vi không cài dây.

Sau đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP tăng mức phạt lên 800.000 - 1.000.000 đồng. Hiện nay, khoản 3, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP vẫn giữ nguyên mức xử phạt này, áp dụng với tài xế chở người không thắt dây an toàn ở bất kỳ vị trí nào có trang bị dây.

Không chỉ để tránh bị xử phạt, thắt dây an toàn còn là yếu tố sống còn bảo vệ hành khách. Các nghiên cứu cho thấy, người ngồi sau không cài dây có nguy cơ chấn thương hoặc tử vong cao gấp nhiều lần so với người tuân thủ.

Đặc biệt, trong trường hợp va chạm mạnh hay phanh gấp, hành khách ngồi sau không thắt dây có thể trở thành mối nguy hiểm cho chính người ngồi trước khi bị quán tính hất văng về phía trước.