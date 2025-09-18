Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bảng giá vua tay ga Honda SH125i mới nhất nửa cuối tháng 9/2025

Sự kiện: Honda SH
Honda SH125i hiện đang ở giai đoạn “chững giá” mang lại lựa chọn hấp dẫn cho giới nhà giàu thích xe tay ga cao cấp.

Là dòng xe tay ga cao cấp, Honda SH125i được ví như vua tay ga, một dòng ấn phẩm xe hai bánh dành cho giới nhà giàu. Xe thiết kế hiện đại, hoành tráng, mang lại tầm nhìn thoáng rộng và nhiều trang bị đắt tiền. Tất nhiên, giá xe Honda SH125i không hề rẻ.

Bảng giá vua tay ga Honda SH125i mới nhất nửa cuối tháng 9/2025 - 1

Tuy nhiên, khảo sát một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội cho thấy, giá xe SH125i hiện nay lại đang chững lại, có phiên bản còn giảm dưới giá đề xuất, trong khi một số phiên bản khác chỉ chênh vài triệu đồng.

Bảng giá Honda SH125i mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng)
SH125i Tiêu chuẩn 73,9 73
SH125i Cao cấp 81,77 83
SH125i Đặc biệt 82,9 84
SH125i Thể thao 83,4 85

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. 

Bảng giá vua tay ga Honda SH125i mới nhất nửa cuối tháng 9/2025 - 2

Honda SH125i là tuyệt tác xe tay ga đẳng cấp, mang diện mạo mới sang trọng và thời thượng với những đường nét thiết kế tinh tế và phối màu cuốn hút trên tất cả các phiên bản. Tem xe trên các bản đặc biệt và thể thao được làm mới, tạo điểm nhấn từ phía trước và hai bên thân xe.

Bảng giá vua tay ga Honda SH125i mới nhất nửa cuối tháng 9/2025 - 3

Cụm đèn trước và sau sử dụng đồng bộ công nghệ LED hiện đại, hài hòa với thiết kế tổng thể, trong khi tay nắm sau vuốt thon gọn, tôn lên vẻ lịch lãm. Cụm đồng hồ trung tâm hiện đại với phần đo vận tốc lớn đặt ở giữa, thiết kế đơn giản dễ quan sát, được tách biệt với màn hình hiển thị thông số và trang trí mạ chrome sang trọng.

Bảng giá vua tay ga Honda SH125i mới nhất nửa cuối tháng 9/2025 - 4

Honda SH125i còn sở hữu động cơ eSP+ 4 van thế hệ mới, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Xe được trang bị hộc chứa đồ dung tích lớn 28L tích hợp cổng sạc USB, bình xăng đặt phía trước giúp đổ xăng thuận tiện hơn, cùng hệ thống khóa thông minh và đèn chiếu sáng luôn bật, đảm bảo sự tiện nghi, an toàn và an tâm cho người sử dụng.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda SH125i:

Khối lượng bản thân 133 kg
Dài x Rộng x Cao 2.090 x 739 x 1.129 mm
Khoảng cách trục bánh xe 1.353 mm
Độ cao yên 799 mm
Khoảng sáng gầm xe 146 mm
Dung tích bình xăng 7 lít
Kích cỡ lốp trước 100/80-16 M/C  50P
Kích cỡ lốp sau 120/80-16 M/C 60P
Phuộc trước Ống lồng, giảm chấn thủy lực
Phuộc sau Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xylanh, làm mát bằng dung dịch
Công suất tối đa 9,6 kW tại 8.250 vòng/phút
Loại truyền động Vô cấp, điều khiển tự động
Hệ thống khởi động Điện
Mô-men cực đại 11,9 Nm tại 6.500 vòng/phút
Dung tích xi lanh 124,8cc
Đường kính x Hành trình pít tông 53,5 x 55,5 mm

Theo Minh Trí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/09/2025 08:52 AM (GMT+7)
