Xe ô tô điện Honda Super-One ra mắt toàn cầu

Mẫu xe điện thể thao cỡ nhỏ này sẽ bán ra từ năm 2026, trang bị "Boost Mode" và âm thanh giả lập, nhắm tới thị trường châu Á. Honda đã chính thức giới thiệu Super-One Prototype tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, đồng thời xác nhận mẫu xe điện cỡ nhỏ này sẽ có mặt trên thị trường từ năm 2026.

Đây là phiên bản tiền sản xuất, được phát triển từ mẫu Super EV Concept từng ra mắt tại Lễ hội Tốc độ Goodwood hồi tháng 6 và dự kiến sẽ được bán ở nhiều quốc gia châu Á. Mẫu xe mới được xem là phiên bản kế nhiệm tinh thần của Honda e, sở hữu thiết kế nhỏ gọn nhưng đậm chất thể thao.

Xe được phát triển từ mẫu Super EV Concept từng ra mắt tại Lễ hội Tốc độ Goodwood hồi tháng 6.

Cản trước và sau thiết kế hầm hố cùng một cánh gió nhỏ phía đuôi xe.

Điều này được thể hiện rõ qua các vòm bánh xe mở rộng, cản trước và sau thiết kế hầm hố cùng một cánh gió nhỏ phía đuôi xe. Super-One được trang bị bộ mâm kích thước 16 inch với thiết kế 4 chấu đơn giản, phối hai tông màu tương phản.

Bên trong, nội thất gây ấn tượng với ghế thể thao phối ba tông màu đen - trắng - xám. Khu vực điều khiển nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn cùng màn hình trung tâm cảm ứng cỡ lớn, mang phong cách đặc trưng của Honda. Super-One Prototype có cấu hình 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế thứ hai có thể gập ngược về sau để linh hoạt chuyển đổi mục đích sử dụng.

Super-One được trang bị bộ mâm kích thước 16 inch.

Dù Honda chưa công bố chi tiết hệ truyền động, hãng xác nhận xe được trang bị chế độ lái "Boost Mode" đặc biệt, giúp tăng cường tức thời sức mạnh của mô-tơ điện. Đáng chú ý, Super-One còn sở hữu hệ thống giả lập tỷ số truyền 7 cấp và hệ thống Active Sound Control. Các công nghệ này sẽ tạo ra âm thanh động cơ giả lập bên trong khoang lái, thay đổi tùy theo cách người lái nhấn ga và phanh.

Là một mẫu xe thiên hướng thể thao, phiên bản thương mại của Honda Super-One được kỳ vọng sẽ có công suất đầu ra vượt trội hơn các mẫu xe tiền nhiệm. Để tham khảo, bản Honda e trước đây có công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm, trong khi mẫu N-One e: mới hơn có công suất 64 mã lực.

Super-One Prototype có cấu hình 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi.

Theo kế hoạch, phiên bản thương mại của Honda Super-One sẽ ra mắt thị trường vào năm 2026, mở đầu tại Nhật Bản. Sau đó, hãng sẽ mở rộng phân phối sang các khu vực khác có nhu cầu lớn về xe điện cỡ nhỏ, bao gồm Anh quốc và nhiều quốc gia khác ở khu vực Châu Á và Châu Đại Dương.

Riêng tại thị trường Anh, mẫu xe này sẽ có tên là Super-N. Nếu được đưa về Việt Nam, Honda Super-One sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 3 và Wuling Mini EV trong phân khúc ô tô điện đô thị cỡ nhỏ.