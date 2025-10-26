Honda đạt tỷ lệ phân tách rác thải nhựa ô tô đáng kinh ngạc

Theo báo cáo từ Recycling Today, tại Waco (Nhật Bản), Honda đã giới thiệu công nghệ phân loại hóa chất tiên tiến nhằm phân loại cũng như tách các bộ phận nhựa tái sử dụng khỏi phụ tùng ô tô một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Rác thải nhựa từ xe cũ là rất nghiêm trọng.

Trước khi áp dụng công nghệ này, tỷ lệ phân tách nhựa của Honda chỉ đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, công ty hiện đã có thể tách nhựa khỏi tạp chất với độ tinh khiết gần như hoàn hảo. Đại diện Honda cho biết: “Nhựa tái sử dụng được chiết xuất thông qua công nghệ phân loại hóa học với độ tinh khiết hơn 99% sẽ được tái sử dụng làm vật liệu ô tô, cho phép tái chế vòng kín”.

Công nghệ phân loại mới này hoạt động bằng cách phân hủy nhựa thành dung dịch lỏng gọi là dung môi, giúp việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm rắn khỏi nhựa tái sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Một trong những lợi ích chính của công nghệ này là giảm đáng kể chi phí. Trước đây, quy trình phân loại thường được thực hiện bằng tay hoặc bằng máy, cả hai phương pháp đều tốn kém và mất nhiều thời gian.

Công nghệ của Honda có thể giải quyết phần nào mối lo ngại này.

Honda cho biết, những lợi ích khác bao gồm giảm đầu tư vốn thông qua việc rút ngắn quy trình phân loại, cải thiện năng suất tái chế và thu hồi hiệu quả nhựa chất lượng cao.

Việc hạn chế rác thải nhựa là rất cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Theo Our World in Data, thế giới mỗi năm thải ra hơn 450 triệu tấn rác thải nhựa, mất hàng trăm năm để phân hủy và trong quá trình đó, các hạt vi nhựa độc hại sẽ ngấm vào đất và nguồn nước. Do đó, việc tìm ra các giải pháp sáng tạo để tái sử dụng nhựa là vô cùng quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu tổng lượng rác thải nhựa.