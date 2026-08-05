Yadea GT80 - xe ga điện thể thao giá từ 2.000 USD

Hãng xe máy Trung Quốc Yadea giới thiệu GT80 cho thị trường Thái Lan, thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Dòng sản phẩm mới này hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển cá nhân có hiệu suất vận hành cao, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Xe trang bị môtơ điện công suất định danh 4 mã lực (3.000 W), trong khi công suất tối đa 6,7 mã lực (5.000 W). Mô-men xoắn ở mức 30,16 Nm. Tốc độ tối đa 90 km/h theo công bố của hãng.

Xe có hai phiên bản, gồm GT80 và GT80-P. Bản tiêu chuẩn GT80 dùng pin 72V 50 Ah với phạm vi hoạt động 110 km mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc pin tiêu chuẩn 8-10 giờ. Bản GT80-P lắp pin 72V 80 Ah (bao gồm một khối pin 72V 50Ah và một khối pin 72V 30Ah) cho phép xe di chuyển quãng đường 170 km.

Về công nghệ, bộ đôi này tích hợp hệ thống thông minh AIGO, cho phép kết nối với ứng dụng di động Yadea App, cung cấp các tính năng như hiển thị bản đồ dẫn đường, phát nhạc và hiển thị thông tin cuộc gọi. Về an toàn, xe được trang bị hệ thống i-Control, hỗ trợ các tính năng như kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ đổ đèo (HDC).

Thiết kế của GT80 và GT80-P phong cách hầm hố, kết hợp giữa các đường nét góc cạnh và kiểu dáng thể thao. Cả hai mẫu xe đều có ba màu tùy chọn: xám, đỏ và trắng. Hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ TFT, kính chắn gió, sàn để chân rộng, yên kiểu phân tầng.

Tại Thái Lan, Yadea GT80 có mức giá 2.000 USD, trong khi GT80-P có giá 2.400 USD.