Triumph ra mắt Thruxton 400 đậm chất café racer, giá chưa tới 200 triệu đồng

Tracker 400 là mẫu xe đầu tiên của Triumph lấy cảm hứng từ phong cách flat track. Xe có tư thế lái thẳng đứng với ghi-đông bản rộng, gác chân được bố trí lại và thiết lập khung sườn riêng. Xe cũng được tích hợp ốp yên sau, bảng số phong cách xe đua, bình xăng thiết kế vuông vức, kính chắn gió nhỏ phía trước và bộ vành hợp kim mới đi kèm lốp Pirelli MT60 RS. Xe có trọng lượng ướt 184 kg, bình xăng dung tích 13 lít và chiều cao yên 790 mm.

Trong khi đó, Thruxton 400 mang phong cách café racer trên nền tảng động cơ 400 cc của Triumph. Xe được trang bị ghi-đông clip-on, gác chân đặt lùi về phía sau và hệ thống treo được điều chỉnh lại. Xe sở hữu bình xăng tạo hình cơ bắp, ốp đầu xe cùng màu thân xe, gương chiếu hậu gắn ở đầu tay lái và ốp yên đơn. Thruxton 400 cũng sử dụng động cơ 398 cc nâng cấp, bình xăng dung tích 13 lít, chiều cao yên 790 mm và có trọng lượng ướt 183 kg.

Cả Tracker 400 và Thruxton 400 đều được trang bị phiên bản nâng cấp của động cơ TR-Series xi-lanh đơn, DOHC, dung tích 398 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 42 mã lực (PS) tại 9.000 vòng/phút, tăng 5% so với phiên bản trước nhờ giới hạn vòng tua cao hơn và khả năng vận hành ở dải vòng tua lớn được cải thiện. Mô-men xoắn cực đại vẫn duy trì ở mức 37,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp, ly hợp chống trượt và hỗ trợ (slip-and-assist clutch) cùng hệ thống tay ga điện tử ride-by-wire.

Hệ thống treo trên cả hai mẫu xe gồm phuộc trước hành trình ngược (USD) đường kính 43 mm và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh sử dụng đĩa đơn 320 mm phía trước đi kèm cùm phanh hướng tâm bốn piston và đĩa đơn 230 mm phía sau. Cả hai đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo, trong đó chức năng kiểm soát lực kéo có thể được tắt khi cần thiết.

Tại thị trường Malaysia, Tracker 400 có giá bán 27.900 ringgit (khoảng 179 triệu đồng), trong khi Thruxton 400 có giá bán 29.900 ringgit (khoảng 192 triệu đồng).