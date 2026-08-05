KTM 390 Adventure 2026 lộ diện, giá dự kiến 79 triệu đồng

Vẫn giữ vững ADN của chiếc mô tô adventure, 390 Adventure 2026 được bổ sung thêm màu đen Ebony Black trong khi các trang bị khác vẫn được duy trì như bản đang bán ra thị trường. Xe cũng sử dụng khung thép dạng split trellis hoàn toàn mới dành cho dòng Adventure, kết hợp kính chắn gió cỡ lớn và chiều cao yên 825 mm, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá.

Bên dưới lớp áo mới, 390 Adventure 2026 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn LC4c dung tích 349,32 cc, sản sinh công suất 41,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 33,5 Nm. Đây là phiên bản động cơ được phát triển từ khối máy 398,63 cc trước đây, với mục tiêu mang lại khả năng tăng tốc mượt mà hơn, mô-men xoắn ở dải tua thấp tốt hơn và giảm trọng lượng tổng thể, từ đó cải thiện trải nghiệm vận hành trong cả điều kiện đường phố lẫn những cung đường địa hình.

KTM cũng tinh chỉnh hệ thống làm mát bằng cách trang bị bộ điều nhiệt mới đặt trực tiếp trong đầu xi-lanh, giúp kiểm soát nhiệt độ hoạt động hiệu quả hơn. Hộp gió được thiết kế lại nhằm tối ưu tư thế lái, đặc biệt khi người điều khiển phải đứng lái trên các cung đường off-road. Bên cạnh đó, hệ thống ống xả đặt dưới gầm tiếp tục được duy trì nhờ ưu điểm phân bổ trọng lượng tốt hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ va đập với đá hoặc chướng ngại vật khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Về trang bị, KTM 390 Adventure tiếp tục sở hữu gói công nghệ hiện đại gồm Quickshifter+, màn hình TFT màu 5 inch, tay ga điện tử Ride-by-Wire cùng cụm đèn pha LED projector hỗ trợ chiếu sáng hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng. Xe cũng sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS tích hợp chế độ Offroad ABS.

Tại thị trường Ấn Độ, 390 Adventure Ebony Black dự kiến có giá bán 287.802 Rupee - khoảng 79,3 triệu đồng.