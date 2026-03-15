Xe gầm cao Hyundai Tucson nhận ưu đãi gì trong tháng 3/2026

Trong chương trình khuyến mại tháng 3, mẫu xe Tucson đều có tên với mức hỗ trợ tối đa lên tới 58 triệu đồng. Khoản ưu đãi này giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận với khách hàng Việt. Xe vốn có thiết kế hiện đại, trẻ trung, đi kèm những trang bị tiện nghi và an toàn dẫn đầu phân khúc.

Tucson là mẫu xe nổi bật tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV hạng C này sở hữu ưu thế rất mạnh khi xét về không gian và công nghệ. Điểm nổi bật nhất của Tucson chính là chiều dài cơ sở lên tới 2.755mm, lớn nhất trong phân khúc C-SUV, mang lại không gian rộng rãi cho người sử dụng, kèm theo đó là khoang hành lý tối ưu cho mọi chuyến đi.

Hyundai Tucson có nhiều thay đổi từ ngoại hình hơn so với phiên bản trước.

Ở thế hệ thứ 4, Hyundai Tucson nhận được nhiều nâng cấp đáng giá từ ngoại hình đến trang bị nội thất, đặc biệt có những tính năng lần đầu xuất hiện tại phân khúc CUV 5 chỗ, hứa hẹn gây sức ép lên các đối thủ: Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail,...

Ngoài ra, Hyundai Việt Nam còn ra mắt phiên bản N Line của Tucson tại thị trường trong nước. Bản này giống bản 1.6 Turbo về mặt thiết kế, động cơ và trang bị, chỉ có một số thay đổi nhẹ ở bên ngoài. Và xe tiếp tục được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản cùng 08 màu sơn ngoại thất là Đen, Trắng Winter, Xám, Xanh trời, Đỏ, Trắng kem, và Nâu.

Hyundai Thành Công ra mắt phiên bản N Line của Tucson tại thị trường Việt Nam.

Nội thất Hyundai Tucson mới nhận được khá nhiều điểm mới, tiện nghi, thân thiện và sang trọng hơn. Vô-lăng tạo hình 3 chấu thể thao, logo thương hiệu được thể hiện theo dạng mã morse vô cùng độc đáo và sang chảnh. Phía sau bố trí cụm màn hình cong, kết hợp giữa màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 12.3 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây.

Màn hình trung tâm táp-lô thiết kế dọc dạng thác nước, tích hợp tất cả các nút chức năng. Dải bạc nhỏ chạy song song kéo dài hết táp-lô trở thành điểm nhấn khiến khu vực cabin thêm phần sang trọng. Xe được trang bị hệ thống điều hòa thông gió đa chiều với khả năng lọc không khí độc hại tốt hơn.

Xe được trang bị hệ thống an toàn SmartSense mới nhất với loạt tính năng tiên tiến.

Các trang bị hiện đại khác trên xe có thể kể đến: Cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control thông minh, đèn pha và gạt mưa tự động, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, gạt mưa tự động, Dừng xe thông minh Autohold, phanh tay điện tử, Camera 360,…

Không gian nội thất của Tucson còn mang hơi hướng xe hạng sang với cần số điện tử dạng nút bấm, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và màn hình kép hiện đại, tạo nên một chuẩn mực mới về tiện nghi cao cấp trong phân khúc xe đa dụng tầm trung.

Không gian nội thất của Tucson còn mang hơi hướng xe hạng sang với cần số điện tử dạng xoay.

Hyundai Tucson tiếp tục có bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam với loạt tính năng tùy chỉnh, đồng thời tích hợp khả năng offline hoạt động độc lập với dữ liệu được nạp sẵn cùng kết nối vệ tinh GPS trực tiếp, không phải phụ thuộc vào hệ thống Internet như các bản đồ online khác.

Tucson cũng thể hiện sự đa dạng hiếm hoi khi cung cấp tới ba tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng, dung tích 2.0L. Tiếp theo là khối động cơ dầu, dung tích 2.0L và cao cấp nhất chính là khối động cơ tăng áp, dung tích 1.6L. Ở phiên bản Turbo, xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC thông minh, giúp vận hành ổn định trên nhiều địa hình phức tạp.Không gian nội thất của Tucson còn mang hơi hướng xe hạng sang với cần số điện tử dạng nút bấm

Xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control thông minh.

Xe được trang bị hệ thống an toàn SmartSense mới nhất với loạt tính năng tiên tiến như: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA; Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA; Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA; Hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control.

Bên cạnh đó là loạt công nghệ an toàn vượt trội tiếp tục kế thừa từ thế hệ trước: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA; Hệ thống phân bổ lực phanh EBD; Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS; Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM; Hệ thống cân bằng điện tử ESC; Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC; Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA; Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA; Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW; Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS; Hệ thống chống trộm Immobilizer; 6 túi khí.

Đặc biệt, lần đầu tiên Hyundai Tucson tại thị trường ô tô Việt Nam được trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist), đây cũng là trang bị độc nhất phân khúc SUV cỡ C ở thời điểm hiện tại.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng Hyundai Tucson như sau: