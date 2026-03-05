Soi bộ ba SUV đáng mua Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mitsubishi Outlander

Honda CR-V 2026

Honda CR-V 2026 thế hệ mới có giá niêm yết từ 1,029-1,178 triệu đồng. Dòng xe này chuyển sang phong cách thanh lịch và sang trọng hơn, tương tự người anh em HR-V, với điểm nhấn là lưới tản nhiệt lục giác nổi bật. Cụm đèn pha LED thích ứng tự động điều chỉnh xa/gần, tích hợp đèn ban ngày và liền mạch với mặt ca-lăng, trong khi đèn hậu LED mới giúp đuôi xe thon gọn hơn.

So với đời cũ, xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 11 mm, cao hơn 10 mm và trục cơ sở tăng 40 mm, cải thiện đáng kể không gian hàng ghế sau. Khoang lái thừa hưởng thiết kế từ Honda Civic với màn hình kỹ thuật số 10,2 inch sau vô-lăng (bản G và L dùng màn 7 inch TFT) và màn hình giải trí 7–9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Xe trang bị điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, ghế trước chỉnh điện có nhớ vị trí, hàng ghế hai gập 60:40 và hàng ba gập 50:50, kèm cửa sổ trời toàn cảnh trên bản hybrid và AWD.

CR-V 2026 có hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng 1.5 tăng áp 188 mã lực, 240 Nm đi kèm hộp số CVT, dẫn động FWD hoặc AWD, trong đó bản AWD tăng khả năng bám đường nhưng nặng hơn 86 kg. Phiên bản hybrid e:HEV 2.0 kết hợp động cơ xăng 146 mã lực với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực, dùng pin lithium-ion và hộp số e-CVT dẫn động cầu trước. Hệ thống hybrid vận hành linh hoạt giữa chế độ nối tiếp và song song, tối ưu hiệu quả ở từng điều kiện tải và tốc độ.

Mẫu SUV cỡ C này còn được trang bị gói an toàn Honda Sensing với các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến, camera 360 độ trên bản cao, cùng loạt cảnh báo hiện đại. Với thiết kế mới, tiện nghi nâng cấp và công nghệ an toàn toàn diện, CR-V 2026 được đánh giá là đối thủ nặng ký trong phân khúc và là một trong những lựa chọn đáng giá cho người hâm mộ.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson mới hiện nay có nhiều phiên bản lựa chọn, giá niêm yết dao động từ 769-989 triệu đồng. Dòng SUV này tiếp tục theo đuổi triết lý Sensuous Sportiness nhưng được tinh chỉnh mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn, tạo diện mạo táo bạo đặc trưng. Điểm nhấn đầu xe là lưới tản nhiệt Parametric Hidden Light với dải LED ban ngày ẩn vào bên trong, nay giảm còn 4 mắt mỗi bên và kết hợp đèn pha LED Projector hiện đại.

Kích thước tổng thể giữ nguyên ở mức 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, trục cơ sở 2.755 mm và khoảng sáng gầm 181 mm, mang lại dáng vẻ cân đối, năng động. Thân xe nổi bật với bộ mâm thiết kế mới kích thước 17–19 inch, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện có sấy và đèn báo rẽ, trong khi bản cao cấp có thêm cửa sổ trời toàn cảnh. Đuôi xe được làm mới theo hướng trau chuốt, thể thao hơn, vẫn dùng đèn hậu LED, kính sau đặc trưng tích hợp gạt mưa ẩn và cốp điện thông minh tiện dụng.

Khoang nội thất gây ấn tượng với cụm màn hình cong đôi 12,3 inch lấy cảm hứng từ Hyundai Santa Fe, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và bản đồ offline tối ưu cho Việt Nam. Vô-lăng 3 chấu mới lược bỏ logo trung tâm, bản cao cấp dùng cần số xoay sau vô-lăng, đi kèm loạt tiện nghi như âm thanh Bose 8 loa, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, sưởi/làm mát ghế và đèn nội thất 64 màu.

Xe cung cấp ba tùy chọn động cơ Smartstream gồm 1.6L T-GDi 180 mã lực đi kèm hộp số 7 cấp DCT và dẫn động HTRAC, diesel 2.0L 186 mã lực số tự động 8 cấp, cùng xăng 2.0L MPI 156 mã lực số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động bốn bánh HTRAC và khóa vi sai trung tâm trên bản Turbo tăng khả năng bám đường, kết hợp 4 chế độ lái Eco, Normal, Sport và My Drive.

Dòng SUV Tucson còn trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến. Đáng chú ý là hệ thống phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ PCA lần đầu xuất hiện trong phân khúc, giúp nâng cao tối đa sự an toàn cho người dùng.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander có giá khởi điểm dao động từ 825 triệu đồng đến 1,058 tỷ đồng. Đây là dòng SUV áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield với diện mạo mạnh mẽ, linh hoạt và đậm chất bảo vệ đặc trưng của Mitsubishi Motors. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn LED hiện đại cho khả năng chiếu sáng tối ưu, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng, kết hợp các chi tiết ốp mạ chrome sang trọng.

Xe trang bị cửa sau đóng/mở điện tiện lợi qua nút bấm trong xe, trên cửa hoặc chìa khóa thông minh, đồng thời cải thiện khả năng phát hiện chướng ngại vật khi lùi. Các tính năng an toàn đáng chú ý gồm đèn pha tự động AHB, cảnh báo điểm mù hiển thị trên gương và hỗ trợ chuyển làn an toàn. Hệ thống kiểm soát lực phanh và hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp xe ổn định hơn trên đường trơn trượt hoặc khi dừng, đề-pa trên dốc cao.

Outlander sử dụng động cơ MIVEC 2.0L hoặc 2.4L cho công suất từ 145 đến 167 mã lực, mô-men xoắn tối đa 196–222 Nm, mang lại khả năng tăng tốc tốt và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số CVT INVECS-III thế hệ mới phản hồi nhạy bén, vận hành mượt mà và hỗ trợ lẫy chuyển số sau vô-lăng tiện dụng.

Xe có kích thước tổng thể 4.695 x 1.810 x 1.710 mm, trục cơ sở 2.670 mm, khoảng sáng gầm 190 mm và cấu hình 7 chỗ rộng rãi. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết cùng trợ lực lái điện mang lại sự êm ái và ổn định khi vận hành. Tùy phiên bản, xe sử dụng dẫn động cầu trước hoặc 4WD, đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng.