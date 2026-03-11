Hyundai Tucson có thiết kế độc lạ ở thế hệ mới

Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo đang trong quá trình phát triển, dự kiến thiết kế sẽ thay đổi mạnh mẽ với nhiều chi tiết giống Santa Fe. Hyundai Tucson thế hệ mới được phát hiện chạy thử trên đường trong lớp ngụy trang kín đáo. Tuy nhiên, có thể thấy phiên bản mới sẽ lột xác mạnh mẽ, không giữ lại nhiều chi tiết cũ.

Dựa theo hình ảnh thực tế của mẫu xe chạy thử nghiệm, một bản dựng đồ hoạ mới về Tucson thế hệ mới thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, được thực hiện bởi họa sĩ Nikita Chuyko. Theo đó, Tucson mới sở hữu những đường nét góc cạnh nhưng tạo hình trung tính, bớt hầm hố. Xe sở hữu dải đèn LED kéo dài ở phía trên, lấy cảm hứng từ mẫu concept Hyundai Crater Concept.

Mẫu xe Hyundai Tucson mới đang được nguỵ trang và chạy thử.

Các chi tiết LED kéo chéo xuống phần đầu xe, kết nối với dải đèn định vị ban ngày nằm ngang và cụm đèn pha chính. Lưới tản nhiệt hai phần sơn đen được bố trí thấp trên cản trước, tạo nên diện mạo khác biệt.

Đặc biệt, Tucson thế hệ mới có một số điểm tương đồng với Hyundai Santa Fe, như thiết kế hốc bánh vuông vức. Ngoài ra, xe còn được trang bị tay nắm cửa dạng ẩn phẳng với thân xe, cùng các chi tiết ốp đen ở chân cửa và giá nóc màu đen.

Hyundai Tucson được một trang thông tin dựng ảnh.

Đáng chú ý, trước đó một số nguồn tin từ Hàn Quốc hé lộ rằng Tucson mới sẽ có phiên bản trục cơ sở kéo dài 2.800 mm. Thông số này tiệm cận với mẫu xe đàn anh SantaFe (2.815 mm). Phần đuôi của Tucson 2027 nhiều khả năng cũng sẽ thay đổi hoàn toàn so với thế hệ hiện tại. Theo các bản dựng và hình ảnh xe chạy thử, Hyundai có thể trang bị dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng, kết hợp cụm đèn hậu trung tâm dạng mảnh.

Hiện chưa có nhiều thông tin chính thức về Tucson thế hệ mới, song mẫu xe này được cho là sẽ sở hữu khoang nội thất nâng cấp toàn diện. Trước đó, Tucson mới được đồn đoán là mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ thống giải trí Pleos mới của Hyundai. Hãng xe Hàn dự kiến vẫn sẽ giữ lại loạt phím bấm vật lý ở phía dưới màn hình, cùng một núm xoay để đảm bảo thuận tiện khi thao tác.

Phần sau của xe Tucson được dựng lên khá giống mẫu xe SantaFe.

Hyundai chưa công bố thông tin cụ thể về động cơ và nhiều khả năng xe vẫn duy trì các tùy chọn quen thuộc gồm động cơ tăng áp, hybrid và hybrid sạc điện. Ngoài ra, danh mục sản phẩm có thể bổ sung phiên bản hiệu suất cao Hyundai Tucson N với công suất khoảng 300 mã lực, sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp kết hợp trục điện mô-tơ điện.

Tại Việt Nam, Tucson là mẫu xe Hyundai bán chạy hàng đầu hãng. Hai tháng đầu năm, Tucson bán tổng 1.775 chiếc.