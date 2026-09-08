Xe điện kéo giá sàn ôtô tại Việt Nam xuống thấp chưa từng có

Trước 2023, để sở hữu một mẫu ôtô mới với giá bán thấp nhất khoảng 300 triệu đồng, người dùng phổ thông chỉ có một lựa chọn là xe cỡ A chạy xăng với cấu hình hatchback hoặc sedan. Xe Hàn với hai đại diện Kia Morning và Hyundai i10 thống trị phân khúc này cả về giá bán dễ tiếp cận lẫn doanh số hàng năm.

Mức giá thấp nhất của xe cỡ A từng được ghi nhận tại Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây là 290 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản số sàn, tiêu chuẩn, động cơ 1.0 của Morning hồi 2018-2019. Đây cũng có thể xem là giá sàn của toàn ngành ôtô trong nước.

Từ sau 2019, giá những mẫu hatchback cỡ A như i10, Morning hay Toyota Wigo, Honda Brio chỉ tăng lên chứ không giảm xuống. Ở năm 2026, mẫu xe chạy xăng giá rẻ nhất thị trường là Morning bản số sàn MT thuộc phiên bản cũ, giá 325 triệu đồng.

Tháng 6/2023, Wuling Mini EV, một mẫu xe thuần điện, siêu nhỏ, 4 chỗ được lắp ráp tại Việt Nam bởi TMT. Đơn vị phân phối bán Mini EV bản tiêu chuẩn ở mức 239 triệu đồng, thiết lập một mức sàn ôtô mới. Mẫu xe Trung Quốc cũng khởi đầu cho những sản phẩm thuần điện siêu nhỏ ra mắt thị trường về sau với giá bán từ 300 triệu đồng trở xuống.

Theo biểu đồ trên, các mẫu xe chạy xăng như Morning, i10, Wigo ở một phân khúc tách biệt, giá trên 300 triệu đồng. Bên dưới là những mẫu xe điện siêu nhỏ với giá bán cao nhất chỉ 296 triệu đồng (VF 3 bản Plus).

VF 3 là mẫu xe ăn khách nhất của VinFast năm 2025 và cũng đồng thời bán chạy nhất toàn thị trường. Mẫu xe này có giá 322 triệu đồng (kèm pin) khi ra mắt hồi 2024. Sau đó, qua nhiều lần điều chỉnh, giá xe xuống dưới 300 triệu đồng như hiện tại.

Nhưng VF 3 không phải mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất của VinFast. Hãng Việt ra mắt Minio Green hồi tháng 3/2025 với kích thước còn nhỏ hơn VF 3, mục đích hướng đến nhóm khách kinh doanh dịch vụ với giá 269 triệu đồng.

Chỉ vài tháng sau khi Minio Green xuất hiện, Bestune Xiaoma mở bán với giá 199 triệu đồng, mức thấp kỷ lục của ngành ôtô Việt. So với Wuling mini EV, Bestune Xiaoma nhỉnh hơn đôi chút về chiều dài và chiều rộng, trong khi chiều cao thấp hơn không đáng kể. Về trục cơ sở, mẫu xe Bestune lớn hơn đôi chút. Còn so với Minio Green, Xiaoma gần như tương đương kích thước.

Đến tháng 7/2026, VinFast ra mắt VF 2, phiên bản song sinh của Minio Green với giá bán 188 triệu đồng, soán ngôi ôtô rẻ nhất thị trường của Xiaoma. Hiện VinFast bán VF 2 và Minio Green đồng giá.

Giá sàn ôtô tại Việt Nam thậm chí còn có thể thấp hơn khi TMT, đơn vị lắp ráp và phân phối xe Wuling, dự kiến giới thiệu chiếc Nano S05 với giá từ 145 triệu đồng vào cuối 2026. Giá bán này của S05 thấp hơn những mẫu xe ga cao cấp hai bánh - Honda SH 350i (từ 151,2 triệu đồng), Vespa SuperTech 300 (158,6 triệu đồng).

Kích thước của S05 nhỏ hơn mẫu xe nhỏ nhất thị trường hiện nay là Xiaoma hay VF 2. Mẫu xe này cấu hình hai chỗ, phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 120-150 km.

Sự xuất hiện của những mẫu ôtô điện đang kéo giá sàn ôtô Việt Nam xuống thấp. Điểm chung của những sản phẩm kiểu này là kích thước nhỏ gọn, dễ di chuyển, luồn lách trong đô thị. Trang bị xe ở mức cơ bản, chủ yếu phục vụ nhu cầu che nắng, che mưa thay cho xe máy. Với trường hợp của VF 3, xe còn gợi mở nhiều ý tưởng cá nhân hóa bằng phụ kiện cho người dùng.

Theo các chuyên gia trong ngành, ngoài nhu cầu cá nhân, nhờ lợi thế chi phí vận hành lẫn đầu tư ban đầu thấp, những mẫu xe điện siêu nhỏ dần được nhóm khách ưu tiên kinh doanh dịch vụ vận tải lựa chọn. Đây là mảng khách hàng quan trọng của nhóm xe hatchback cỡ A chạy xăng trước đây nhưng hiện bị thu hẹp đáng kể do làn sóng xe điện cỡ nhỏ tràn vào thị trường Việt.