Xe điện Mazda 6e tiếp tục ra mắt khu vực Đông Nam Á

Thương hiệu ô tô Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa tại khu vực Đông Nam Á khi chính thức trình làng mẫu xe điện Mazda 6e. Sự xuất hiện của Mazda 6e đánh dấu bước đi quan trọng khi đây là đại diện thuần điện duy nhất nằm trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe EV duy nhất mang logo Mazda được thương hiệu này đưa về phân phối tại khu vực Đông Nam Á.

Mazda 6e được thiết kế theo phong cách fastback 5 cửa, mang lại dáng vẻ hiện đại và liền lạc, đồng thời vẫn giữ tinh thần của ngôn ngữ KODO quen thuộc. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.921 x 1.890 x 1.491 mm và trục cơ sở 2.895 mm. Phía sau là khoang hành lý dung tích 330 - 1.074 lít tùy vị trí ghế, còn phía trước bố trí thêm một khoang chứa nhỏ 70 lít.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.921 x 1.890 x 1.491 mm và trục cơ sở 2.895 mm.

Khả năng vận hành của Mazda 6e đến từ khối pin dung lượng 78 kWh, kết hợp cùng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau. Cấu hình hệ dẫn động cầu sau này giúp xe đạt công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm WLTP, mẫu sedan điện có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 560 km sau mỗi lần sạc đầy.

Về công nghệ nạp năng lượng, Mazda 6e tương thích với cả hệ thống sạc chậm AC lẫn sạc nhanh dòng một chiều DC. Khi kết nối với trạm sạc nhanh, xe hỗ trợ công suất nạp tối đa đạt 194 kW, giúp tối ưu hóa thời gian chờ đợi cho người sử dụng.

Việc liên tiếp đổ bộ các thị trường lớn từ Thái Lan, Indonesia cho đến Singapore cho thấy lộ trình mở rộng thị phần xe điện rõ ràng của Mazda tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, kế hoạch phân phối dòng sedan này đến các quốc gia tiếp theo trong khu vực hiện vẫn chưa được hãng công bố chính thức.

Về mức giá phân phối, Mazda 6e có sự chênh lệch đáng kể giữa các thị trường do chính sách thuế quan và chi phí sở hữu xe đặc thù. Tại Thái Lan, xe được niêm yết ở mức 1,169 triệu baht tương đương 932,51 triệu đồng.

Mẫu xe EV duy nhất mang logo Mazda được thương hiệu này đưa về phân phối tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, khách hàng tại Indonesia cần chi trả 850 triệu rupiah khoảng 1,25 tỷ đồng để sở hữu mẫu xe này. Tại Singapore, do đã bao gồm Chứng nhận quyền sở hữu xe (COE), giá bán của Mazda 6e đẩy lên mức 229.888 SGD tương đương khoảng 4,72 tỷ đồng.