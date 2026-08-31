BMW trình làng mẫu xe điện iX3 phiên bản kéo dài L

BMW vừa trình làng iX3 L tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026. Đây là phiên bản kéo dài trục cơ sở của iX3 thế hệ Neue Klasse, được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, nơi những mẫu xe có không gian hàng ghế sau rộng thường được người dùng đặc biệt quan tâm.

BMW iX3 L có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.885 x 1.895 x 1.634 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.005 mm, tăng 108 mm so với iX3 tiêu chuẩn, trong khi chiều dài tổng thể tăng thêm 103 mm. Phần kích thước gia tăng chủ yếu được dành cho khu vực phía sau nhằm cải thiện không gian hành khách.

BMW iX3 L có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.885 x 1.895 x 1.634 mm.

Ngoại hình xe vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế của dòng iX3 Neue Klasse nhưng được điều chỉnh một số chi tiết. Cửa sau kéo dài, ô kính phía sau xuất hiện họa tiết hình chữ L và khách hàng có thể lựa chọn bộ mâm 22 inch.

BMW cũng sử dụng tay nắm cửa dạng kéo truyền thống thay cho thiết kế ẩn, một thay đổi được cho là nhằm đáp ứng các quy định mới tại Trung Quốc. Không gian cabin là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của iX3 L. Hàng ghế sau được thiết kế với đệm ngồi dày và dài hơn, trong khi tựa lưng có thể điều chỉnh độ ngả tối đa 121 độ.

BMW vừa trình làng iX3 L tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026

Khoang lái được trang bị hệ thống Panoramic iDrive thế hệ mới. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 17,9 inch, kết hợp màn hình Panoramic Vision kích thước 43,3 inch kéo dài theo chiều ngang. Hai phiên bản cao cấp 40L xDrive và 50L xDrive còn được trang bị HUD 3D. Các trang bị đáng chú ý khác gồm ghế trước thông gió, sưởi ghế trước và sau, massage ghế lái, hệ thống âm thanh Harman Kardon 13 loa, điều hòa tự động 3 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

BMW iX3 L được bán tại Trung Quốc với ba phiên bản gồm 30L, 40L xDrive và 50L xDrive. Tất cả đều sử dụng kiến trúc điện 800V. Phiên bản iX3 30L sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây, đi kèm pin LFP 77 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 630 km theo chuẩn CLTC.

Trong khi đó, iX3 40L xDrive sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với tổng công suất 374 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,6 giây, sử dụng pin 86,9 kWh và có thể di chuyển tối đa 702 km.

Cao cấp nhất là iX3 50L xDrive với công suất 469 mã lực, mô-men xoắn 645 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Bộ pin dung lượng 113,4 kWh giúp xe đạt phạm vi hoạt động lên tới 919 km theo chuẩn CLTC.

Khoang lái được trang bị hệ thống Panoramic iDrive thế hệ mới.

BMW cho biết iX3 L có thể sạc nhanh DC từ 10-80% trong khoảng 21-22 phút. Bản 40L xDrive hỗ trợ công suất sạc tối đa 300 kW, trong khi bản 50L xDrive có thể nhận tới 400 kW. Tuy nhiên, khả năng sạc AC lại khá khiêm tốn. Hai phiên bản 30L và 40L chỉ hỗ trợ công suất tối đa 7 kW, còn bản 50L đạt 11 kW. Điều này khiến thời gian sạc đầy bằng nguồn AC có thể kéo dài hơn 10 giờ.

Tại Trung Quốc, BMW iX3 30L có giá khởi điểm 269.900 nhân dân tệ tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng. Phiên bản 40L xDrive có giá 299.900 nhân dân tệ, trong khi bản cao cấp 50L xDrive có giá 339.900 nhân dân tệ.

BMW cho biết iX3 L có thể sạc nhanh DC từ 10-80% trong khoảng 21-22 phút.

Việc BMW phát triển iX3 L cho thấy hãng xe Đức tiếp tục dành sự ưu tiên đáng kể cho thị trường Trung Quốc, đặc biệt ở nhóm khách hàng đề cao không gian phía sau. Trong khi đó, phiên bản 50L với tầm hoạt động công bố lên tới 919 km cũng trở thành một trong những mẫu SUV điện đáng chú ý về khả năng di chuyển đường dài trong phân khúc.