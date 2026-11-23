Trong đó, cả 5 phiên bản của mẫu tay ga này đều được cung cấp các tùy chọn màu sắc mới nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu từ khách hàng ở các phân khúc.

Access 125 là một mẫu tay ga đô thị được thiết kế với phong cách tinh giản và thực dụng, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Bên cạnh đó, xe cũng được tích hợp các trang bị hiện đại.

Ở phiên bản cao cấp nhất, Suzuki Access được trang bị màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth và hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh. Các phiên bản Ride Connect cũng có cụm đồng hồ kỹ thuật số hỗ trợ kết nối Bluetooth, tích hợp tính năng dẫn đường từng chặng, thông báo cuộc gọi và tin nhắn.

Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Access là động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 125cc, sử dụng trục cam đơn trên đỉnh SOHC, 2 van và làm mát bằng không khí. Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải OBD-2B và được tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP).

Với việc bổ sung màu sắc mới, giá Suzuki Access 125 tại Ấn Độ hiện dao động từ 83.086 rupee (khoảng 23 triệu đồng) đến 103.780 rupee (khoảng 28,9 triệu đồng).