Toyota vừa giới thiệu Corolla Deck tại Brazil, mẫu bán tải hoàn toàn mới được phát triển dựa trên nền tảng Corolla Cross. Không đi theo hướng bán tải khung gầm rời như Hilux, Corolla Deck hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe đa dụng, linh hoạt trong đô thị và có thêm lựa chọn động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Theo thông tin từ Toyota, Corolla Deck lần đầu xuất hiện trước công chúng tại lễ khánh thành nhà máy Sorocaba 2 ở bang São Paulo, Brazil, ngày 18/11. Đây là mẫu bán tải hoàn toàn mới, được phát triển từ nền tảng của Corolla Cross thay vì sử dụng kết cấu khung gầm rời như Toyota Hilux.

Toyota vừa giới thiệu Corolla Deck tại Brazil.

Điểm đáng chú ý của Corolla Deck nằm ở cách Toyota kết hợp thiết kế của một mẫu SUV đô thị với tính thực dụng của xe bán tải. Phần đầu xe vẫn giữ nhiều đường nét quen thuộc của Corolla Cross, từ cụm đèn chiếu sáng, nắp ca-pô đến kiểu dáng tổng thể. Tuy nhiên, khu vực lưới tản nhiệt được bổ sung thanh trang trí nằm ngang, tạo sự khác biệt so với mẫu SUV nguyên bản.

Trong khi đó, phần thân phía sau được tái thiết kế để tích hợp thùng hàng riêng biệt. Cách bố trí này giúp Corolla Deck có diện mạo của một mẫu bán tải thực thụ nhưng vẫn duy trì phong cách thiết kế tương đối mềm mại, phù hợp với nhóm khách hàng sử dụng xe hàng ngày.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hệ thống treo độc lập phía sau. Đây là cấu hình khác biệt so với hệ thống treo dầm xoắn được trang bị trên Corolla Cross tại Brazil, cho thấy Toyota có những điều chỉnh nhất định về kết cấu nhằm phù hợp với mục đích sử dụng mới.

Tại sự kiện ra mắt, Toyota trưng bày phiên bản Corolla Deck XRX, sử dụng cách đặt tên tương tự phiên bản cao cấp của Corolla Cross. Tuy nhiên, hãng chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật cũng như trang bị của mẫu bán tải này.

Bên cạnh thiết kế, hệ truyền động hybrid là một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Toyota Corolla Deck. Logo HEV xuất hiện trên xe tại sự kiện ra mắt xác nhận mẫu bán tải mới có tùy chọn động cơ lai xăng - điện. Theo truyền thông Brazil, Corolla Deck nhiều khả năng sử dụng hệ truyền động hybrid tương tự Corolla sedan và Corolla Cross đang được phân phối tại thị trường này.

Cấu hình dự kiến gồm động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.8L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,3 kWh. Đặc biệt, hệ thống có khả năng sử dụng nhiên liệu ethanol, phù hợp với đặc thù thị trường Brazil, nơi loại nhiên liệu sinh học này được sử dụng phổ biến.

Mẫu bán tải hoàn toàn mới được phát triển dựa trên nền tảng Corolla Cross.

Trên Corolla sedan và Corolla Cross, hệ truyền động nói trên cho tổng công suất 122 mã lực, kết hợp hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, Toyota chưa xác nhận Corolla Deck có sử dụng nguyên cấu hình này hay không, cũng như chưa công bố công suất chính thức của mẫu bán tải.

Việc bổ sung hệ truyền động hybrid cho thấy Toyota muốn tạo sự khác biệt cho Corolla Deck trong phân khúc bán tải cỡ nhỏ. Thay vì tập trung hoàn toàn vào khả năng vận chuyển hàng hóa hoặc chinh phục địa hình, mẫu xe hướng đến sự cân bằng giữa tính thực dụng, khả năng vận hành hàng ngày và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Corolla Deck được định vị ở nhóm bán tải phổ thông, nằm dưới Hilux trong danh mục sản phẩm của Toyota tại Brazil. Đây cũng là phân khúc đang thu hút sự quan tâm của nhiều hãng xe tại khu vực Mỹ Latin. Một số đối thủ đáng chú ý trong nhóm bán tải sử dụng kết cấu thân liền khối gồm Fiat Toro, cùng những sản phẩm đang được phát triển như Renault Niagara, Volkswagen Tukan hay BYD Mako.

Khác với bán tải truyền thống sử dụng khung gầm rời, các mẫu xe này thường chia sẻ nền tảng với SUV hoặc ôtô du lịch. Cách tiếp cận đó giúp nhà sản xuất ưu tiên sự thoải mái, khả năng vận hành linh hoạt và tính tiện dụng trong môi trường đô thị.

Đây cũng là khoảng trống mà Corolla Deck hướng đến. Mẫu xe có thể phù hợp với những khách hàng cần một chiếc bán tải để phục vụ công việc, chở đồ hoặc các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, nhưng không có nhu cầu sở hữu một mẫu bán tải cỡ trung như Hilux.

Toyota xác nhận Corolla Deck sẽ được sản xuất tại nhà máy Sorocaba 2 ở Brazil. Theo kế hoạch, mẫu xe này phục vụ thị trường Mỹ Latin và khu vực Caribe, dự kiến bắt đầu được thương mại hóa trong năm 2027. Hiện hãng xe Nhật Bản chưa công bố giá bán, kích thước thùng hàng, khả năng chuyên chở cũng như thông số vận hành đầy đủ của Corolla Deck. Khả năng phân phối mẫu xe tại các thị trường khác, trong đó có Đông Nam Á, cũng chưa được xác nhận.

Corolla Deck được định vị ở nhóm bán tải phổ thông và nằm dưới Hilux.

Tại Việt Nam, Toyota hiện chỉ phân phối mẫu bán tải Hilux với kết cấu khung gầm rời, hướng đến nhóm khách hàng cần khả năng chở hàng và vận hành đa địa hình. Nếu Corolla Deck được mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai, đây có thể là lựa chọn mới cho nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc bán tải có cảm giác lái và tính tiện nghi gần với SUV hơn.